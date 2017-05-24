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Как историк без белорусских источников просто не могу жить: «Берковские чтения» в Полоцке

24 мая 2017 18:52
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Новости Беларуси. Полоцк продолжает готовиться к 500-летию белорусского книгопечатания. Ну а 24 мая в древнем городе собрались ученые из 8 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На «Берковских чтениях» говорили о книжной культуре и, конечно, о Франциске Скорине, известном во всем мире. 

Любимому делу москвич Константин Иерусалимский посвятил годы и даже десятилетия. Он собирает историю по крупицам в библиотеках, архивах и музейных фондах по всему миру. Но к Беларуси – отношение особое.

Как историк без белорусских источников просто не могу жить: «Берковские чтения» в Полоцке-1

Константин Иерусалимский, доктор исторических наук Российского государственного гуманитарного университета:
Я как историк, специалист по раннему Новому времени без белорусских источников просто не могу жить. Я должен регулярно бывать в Гродно, Минске, Полоцке.

Да, много мест, которые так или иначе соединяют наши культуры.

Многое для себя доктор исторических наук Илья Лемешкин почерпнул из жизни и книг именитого первопечатника Франциска Скорины. Тем более что первые издания были напечатаны в Праге.

Как историк без белорусских источников просто не могу жить: «Берковские чтения» в Полоцке-4

Илья Лемешкин, доктор наук Карлова университета (Чехия):
Конечно же, он известен как основоположник книгопечатания на территории Великого княжества Литовского.

Но, я думаю, что среднеарифметический чех ценит и любит Франциска Скорину по другой причине.

Потому что он является основоположником королевского сада пражского Кремля.

Памятники Франциску Скорине есть в Беларуси, России, Литве и Чехии. В честь первопечатника названы наши почетные награды: медаль и орден. А его имя носят музеи, учебные заведения и улицы во многих городах.

Как историк без белорусских источников просто не могу жить: «Берковские чтения» в Полоцке-7

Анастасия Бут, СТВ:
Изображение Франциска Скорины, пожалуй, самое узнаваемое в Беларуси и далеко за ее пределами. Сегодня его печатают на открытках, календарях, в учебниках. Но впервые изображение появилось в скориновской Библии. Это было очень смелым решением – опубликовать собственный портрет в религиозной книге.

500-летие белорусского книгопечатания уже отмечают Берковскими чтениями.

Международный форум собрал представителей научных кругов из восьми стран. А день письменности в конце сентября пройдет в Полоцке.

Как историк без белорусских источников просто не могу жить: «Берковские чтения» в Полоцке-10

Александр Груша, директор центральной научной библиотеки Якуба Коласа НАН Беларуси:
Чаму мы перамясціліся ў Полацк? Гэта не просто перамяшчэнне ў прасторы, гэта перамяшчэнне ў пэўным часе, і ў часе. Гэта сваего рода перамяшчэнне і ў пэўных перажываннях, таму што калі мы прыязжаем на радзіму Францыска Скарыны, у Полацк, мы інакш глядзім на тыя праблемы, якія абмяркоўваем.

И сегодня здесь представили уникальную выставку «Русской библии Франциска Скорины – 500», передвижная экспозиция от библиотеки Врублевских литовской Академии наук:

материал собирали почти в 40 музеях, библиотеках и архивах Европы.

# Культура # Александр Груша # Анастасия Бут # Историко-культурные ценности Беларуси # Франциск Скорина # Константин Иерусалимский # Илья Лемешкин

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