Как историк без белорусских источников просто не могу жить: «Берковские чтения» в Полоцке

Новости Беларуси. Полоцк продолжает готовиться к 500-летию белорусского книгопечатания. Ну а 24 мая в древнем городе собрались ученые из 8 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На «Берковских чтениях» говорили о книжной культуре и, конечно, о Франциске Скорине, известном во всем мире. Любимому делу москвич Константин Иерусалимский посвятил годы и даже десятилетия. Он собирает историю по крупицам в библиотеках, архивах и музейных фондах по всему миру. Но к Беларуси – отношение особое.

Константин Иерусалимский, доктор исторических наук Российского государственного гуманитарного университета:

Я как историк, специалист по раннему Новому времени без белорусских источников просто не могу жить. Я должен регулярно бывать в Гродно, Минске, Полоцке. Да, много мест, которые так или иначе соединяют наши культуры. Многое для себя доктор исторических наук Илья Лемешкин почерпнул из жизни и книг именитого первопечатника Франциска Скорины. Тем более что первые издания были напечатаны в Праге.

Илья Лемешкин, доктор наук Карлова университета (Чехия):

Конечно же, он известен как основоположник книгопечатания на территории Великого княжества Литовского. Но, я думаю, что среднеарифметический чех ценит и любит Франциска Скорину по другой причине. Потому что он является основоположником королевского сада пражского Кремля. Памятники Франциску Скорине есть в Беларуси, России, Литве и Чехии. В честь первопечатника названы наши почетные награды: медаль и орден. А его имя носят музеи, учебные заведения и улицы во многих городах.

Анастасия Бут, СТВ:

Изображение Франциска Скорины, пожалуй, самое узнаваемое в Беларуси и далеко за ее пределами. Сегодня его печатают на открытках, календарях, в учебниках. Но впервые изображение появилось в скориновской Библии. Это было очень смелым решением – опубликовать собственный портрет в религиозной книге. 500-летие белорусского книгопечатания уже отмечают Берковскими чтениями. Международный форум собрал представителей научных кругов из восьми стран. А день письменности в конце сентября пройдет в Полоцке.