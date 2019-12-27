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Как Афанасьева выступала беременной: «Кобзон увидел меня и говорит: «Боже мой, деточка! Кто же тебя заставил работать?!»

27 декабря 2019 09:55
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Певица откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы же в декретном достаточно недолгое время пробыли. Это была вынужденная мера или нужны были деньги?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я ведь, на самом деле, работала до последнего. У меня Ваня родился 24 мая, а 30 апреля у нас был концерт в Кремлёвском дворце съездов. Я выходила на шпильке, Кобзон был у нас в концерте. И Кобзон когда пришёл в гримёрку, увидел меня и говорит: «Боже мой, деточка! Кто же тебя заставил работать?!» Я говорю: «Иосиф Давыдович, меня никто не заставлял. Я сама захотела работать».

Как Афанасьева выступала беременной: «Кобзон увидел меня и говорит: «Боже мой, деточка! Кто же тебя заставил работать?!»-1

# Белорусские исполнители # Культура # Инна Афанасьева

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