Как Афанасьева выступала беременной: «Кобзон увидел меня и говорит: «Боже мой, деточка! Кто же тебя заставил работать?!»

Певица откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вы же в декретном достаточно недолгое время пробыли. Это была вынужденная мера или нужны были деньги?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я ведь, на самом деле, работала до последнего. У меня Ваня родился 24 мая, а 30 апреля у нас был концерт в Кремлёвском дворце съездов. Я выходила на шпильке, Кобзон был у нас в концерте. И Кобзон когда пришёл в гримёрку, увидел меня и говорит: «Боже мой, деточка! Кто же тебя заставил работать?!» Я говорю: «Иосиф Давыдович, меня никто не заставлял. Я сама захотела работать».