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«Из-за того, что мы такие добрые, иногда даже не бывает и воды в гримёрке». Афанасьева рассказала о своём райдере

26 декабря 2019 11:15
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Певица откровенно рассказала о себе, своей работе и коллегах в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Многие «звёзды» шокируют такими «звёздными» достаточно райдерами. Некоторые даже просят специальный цвет обоев поклеить в номере. А без чего не обходитесь Вы во время гастролей?

«Из-за того, что мы такие добрые, иногда даже не бывает и воды в гримёрке». Афанасьева рассказала о своём райдере-1

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
У меня всё очень просто: должна быть вода, чай, кофе. Иногда, исключительно из собственного желания и возможности, и понимания организаторов могут быть какие-то бутерброды.

Конечно, когда я приезжаю в то или иное место, если нет бутербродов, я не убегаю с площадки с криком: «А, вы не соблюдаете мой райдер!»

То есть всё абсолютно нормально. Но вы знаете, из-за того, что мы такие добрые, иногда даже не бывает и воды в гримёрке.

# Белорусские исполнители # Культура # Инна Афанасьева

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