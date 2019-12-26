«Из-за того, что мы такие добрые, иногда даже не бывает и воды в гримёрке». Афанасьева рассказала о своём райдере

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Многие «звёзды» шокируют такими «звёздными» достаточно райдерами. Некоторые даже просят специальный цвет обоев поклеить в номере. А без чего не обходитесь Вы во время гастролей?

Певица откровенно рассказала о себе, своей работе и коллегах в программе «В людях» .

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

У меня всё очень просто: должна быть вода, чай, кофе. Иногда, исключительно из собственного желания и возможности, и понимания организаторов могут быть какие-то бутерброды.

Конечно, когда я приезжаю в то или иное место, если нет бутербродов, я не убегаю с площадки с криком: «А, вы не соблюдаете мой райдер!»

То есть всё абсолютно нормально. Но вы знаете, из-за того, что мы такие добрые, иногда даже не бывает и воды в гримёрке.