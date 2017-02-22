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Ивану Миско – 85 лет: с юбилеем скульптора поздравил космонавт Олег Новицкий

22 февраля 2017 13:35
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Новости Беларуси. Народному художнику Беларуси, знаменитому скульптору, заслуженному деятелю искусств Ивану Миско – 85. С юбилеем мастера поздравил Президент Беларуси.

На пик популярности уроженца Слонимского района вознесла космическая тема. Его главные герои – покорители Вселенной. Своего рода дебютом стала работа над скульптурным портретом Юрия Гагарина, Петра Климука, Владимира Коваленка.

Он запечатлел и многих других завоевателей Вселенной  с мировыми именами.  К слову,  и сам  Иван Якимович – не редкий почетный гость звездного городка, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Иван Миско, народный художник Беларуси:
Я никогда в жизни не думал об этом, но так захватило, что остановить этот бег невозможно. Я благодарен, я доволен, что эта тема вошла в мою судьбу. И поэтому для меня звездный городок, когда я там бываю, как мой дом родной, где я многих знаю, где стоит станок, пластилин и рабочий материал. Мне приятно всегда там бывать. Я как подзарядку получаю, вдохновение.

Многие именитые космонавты побывали в мастерской Ивана Миско, а сегодня поздравляют знаменитого космического скульптора с 85-летием. Свои пожелания отправил с МКС и Олег Новицкий, уроженец нашей страны, который сейчас находится в космосе.

# Культура # Юбилеи # Олег Новицкий # Иван Миско

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