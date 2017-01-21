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История в картинах: в Брестской крепости открылась выставка, посвященная прошлому и настоящему цитадели

21 января 2017 16:10
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Новости Беларуси. Прошлое и настоящее Брестской крепости. В музее войны на территории цитадели открылась выставка Тамары Денисовой. В экспозиции представлены 46 картин.

Практически все они рассказывают о трагической судьбе крепости. Особое место в ряду работ сама автор отводит полотну «Война и мир». Весь творческий процесс подготовки выставки занял практически год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Денисова, художник:
Я много-много лет шла к такой теме, потому что когда я училась в художественном училище, не разрешили мне написать Брестскую крепость. Было такое суровое время, нельзя было такую тематику писать. Спустя много лет я шла к этой теме. Наконец-то, я счастлива, что сделала это.

Одну из своих картин Тамара Денисова подарила музею. Работать экспозиция будет на протяжении двух месяцев. 

# Культура # Музеи Бреста

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