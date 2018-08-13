История любви белоруски и сына индийского дипломата может лечь в основу фильма болливудских режиссёров
Новости Беларуси. История любви белорусской девушки и сына индийского дипломата может лечь в основу фильма болливудских режиссеров. Об этом 13 августа рассказала посол Индии в Беларуси.
Предложение о сотрудничестве она уже отправила в Совет Республики.
Подобный формат фильмов в Индии практикуется не впервые. Режиссеры таким образом делают «тайную рекламу» той страны, в которой проходили съемки. Как правило, после выхода ленты на широкий экран зрители начинают интересоваться прежде не знакомой локацией.
Сангита Бахадур, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Беларуси:
У нас уже есть удачный опыт такого сотрудничества. Например, с Испанией. После выхода фильмов в прокат туда увеличился поток туристов в четыре раза. В Исландии всего лишь сняли музыкальный клип, но люди заинтересовались – «Где это красивое место?». Болгария, Венгрия, Польша…
Мы уверены, что если и Беларусь представить в подобном формате, интерес туристов будет очень высоким.
Однако для увеличения турпотока предстоит решить еще немало вопросов. Например, упрощение визового режима, прямое авиасообщение, которое до сих пор не налажено ни с одним индийским городом.
К слову, индийцы, в паспорте которых стоит шенгенская виза, уже могут находиться в Беларуси до 30 дней. А для белорусов виза в Индию стоит 100 долларов.