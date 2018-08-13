История любви белоруски и сына индийского дипломата может лечь в основу фильма болливудских режиссёров

Новости Беларуси. История любви белорусской девушки и сына индийского дипломата может лечь в основу фильма болливудских режиссеров. Об этом 13 августа рассказала посол Индии в Беларуси.

Предложение о сотрудничестве она уже отправила в Совет Республики.

Подобный формат фильмов в Индии практикуется не впервые. Режиссеры таким образом делают «тайную рекламу» той страны, в которой проходили съемки. Как правило, после выхода ленты на широкий экран зрители начинают интересоваться прежде не знакомой локацией.