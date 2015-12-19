История довоенного белорусского кино: приключения, любовные комедии, социальные драмы и фильмы для детей

От приключенческих экшенов, любовных комедий до социальных драм и исторических манифестов. Довоенный период истории белорусского кино – это время жанровых поисков, накопления творческого потенциала, экспериментов и ярких работ.

Началось кинопроизводство в Беларуси 17 декабря 1924 года, когда было создано Государственное управление по делам кино при Народном Комиссариате просвещения БССР – «Белгоскино». В 1928 году в Ленинграде из-за отсутствия технической базы была создана студия художественных фильмов «Советская Беларусь». В основном съемки проходили там, а также в старой Москве, поэтому найти Минск в немых лентах сложно.

Но с 1939 года «Советская Беларусь» наконец-то перебралась в нашу столицу. Довоенные картины – машина времени, ведь павильонов и специальных служб тогда не было, все съемки проходили в реальных интерьерах и экстерьерах.

Игорь Авдеев, руководитель музея истории белорусского кино:

Была куплена самая новая кинотехника, такой даже не было в Москве и Питере. Новейшая немецкая аппаратура была в распоряжении наших авторов, но не было творческих кадров. Исполнители подбирались по типажному принципу. Ты мог быть трижды заслуженным актером, но если ты не подходил внешне, чтобы сыграть роль, допустим, революционного матроса, тебя не брали. Брали обыкновенного человека с характерной внешностью. Поэтому очень часто исполнители входили в кадр в собственной одежде, их никто не переодевал. Поэтому любители ретро могут составить неплохое представление о быте, о том, как выглядели жилища, какие одежды носили люди, какой у них был реквизит.

Всего до 1941 года студией игровых фильмов было снято около 60 картин. Конечно, большинство это агитпропфильмы.

Создавались картины для детей. Одна из лучших – «Полесские робинзоны» по мотивам знаменитой повести Янка Мавра. Это захватывающие приключения юных натуралистов. Мирон и Виктор отправились путешествовать во время половодья и оказались на необитаемом острове, где им грозила гибель. Но они выстояли и помогли взрослым задержать опасную шайку бандитов. И в этом мужество и взаимопомощь «полесских робинзонов», верная дружба. Такой фильм – наставник для детей.

Белорусские кинематографисты довоенного периода любили жанр приключений, искали оригинальный материал, который привлечет зрителя. Одним из экспериментов как раз была картина Юрия Тарича «Путь корабля» 1935 года. Советский пароход «Альбанов», столкнувшись с подводной скалой, терпит крушение в Северном море. Пассажиры и команда спасаются на шлюпках и высаживаются на пустынном берегу. А тем временем в Южном городе начальник отряда ЭПРОН (экспедиции подводных работ особого назначения) Петров срочно вылетает на помощь. К месту аварии приближается айсберг. Петров спускается под воду, его задевает ледяная глыба. Из-за травмы и высокой температуры Петров руководит ЭПРОНовцами из барокамеры через водолаза-инструктора.

Фильм-катастрофа о мужестве человека в борьбе со стихией, где есть место и лирике.

Игорь Авдеев, руководитель музея истории белорусского кино:

Воспроизвести это средствами кино тогда было довольно сложно. Аппаратура была массивная, неповоротливая. В общем, своеобразный производственный подвиг. Как это часто бывает в кино, если события картины происходили на Севере, а съемки происходили на Черном море. Изображать бравых ЭПРОНовцев, водолазов в холодной воде гораздо сложнее, чем в теплой, а съемки, как известно, проходят не с первого дубля.

В одном из писем сценариста этой картины можно прочитать, что он очень гордится своей работой, потому что, по его мнению, впервые в мировом кино здесь был запечатлен поцелуй между персонажами под водой. Этим картина, возможно, и вошла в историю мирового кино.

Кстати, «Марш водолазов», звучавший в этом фильме, стал неофициальным гимном советских водолазов.

В 1930-е годы актуальной остается тема национального и социального освобождения.

Знаковый фильм – «Первый взвод» режиссера Владимира Корш-Саблина – это первая звуковая картина на белорусском языке. Военная драма 1932 года отражает переход от Первой мировой войны к Гражданской.

1914 год. На фронт отправляется первый взвод. Солдаты Бобрик, Шапиро и прапорщик Великанов резко осуждают войну. Окопные бои один за другим, наступает февраль 1917 года. Царь свергнут, установлена власть Временного правительства. На митинге в роли «патриота» выступает прапорщик Великанов и призывает солдат продолжать войну. Бобрик же отстаивает власть Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Военно-революционный комитет фронта поручает ему организовать отправку бронепоезда в занятый «белыми» Минск. Командиром бронепоезда оказывается Великанов. В борьбе побеждает взвод солдат Бобрика, и счастливые все отправляются в Минск.

Фильм славится не только захватывающим сюжетом, но и прекрасным музыкальным оформлением.

Игорь Авдеев, руководитель музея истории белорусского кино:

Здесь впервые в советском кино прозвучала музыка известнейшего советского композитора второй половины XX века Исаака Дунаевского. Начинал свою карьеру в кино Исаак Дунаевский именно с киностудии «Советская Беларусь», куда на проект «Первый взвод» его пригласил наш классик Владимир Корш-Саблин. То же самое можно сказать о двух известнейших советских актерах, которые чуть позже прогремят на всю страну в фильме «Чапаев». Актеры Борис Бабочкин и Леонид Кмит, которые впервые в этом фильме сыграли главные роли в кино.

«Соловей» Эдуарда Аршанского по повести Змитрока Бядули, фильм «Маска» Сергея Сплошнова. 30-е годы – это время расцвета литературных экранизаций, причем не только белорусских, но и классиков мировой литературы. Особый интерес – к творчеству Чехова. И здесь можно вспомнить самый успешный режиссерский дебют в истории отечественного кинематографа.

Исидор Анненский предложил замечательную трактовку одноименного водевиля «Медведь». К помещице Поповой, тяжело скорбящей о смерти супруга, неожиданно приезжает хозяин соседнего поместья – отставной поручик артиллерии Григорий Смирнов. Он отчаянно нуждается в деньгах и требует немедленно вернуть долг покойного мужа Елены Ивановны. Нежданный визит разрушает покой затянутых черным крепом комнат. Получив отказ, Смирнов затевает ссору и вызывает вдову на дуэль.

Игорь Авдеев, руководитель музея истории белорусского кино:

Это блестящая актерская картина, блестяще разыгрывают драму чувств, в соответствии с чеховскими описаниями. Картина, конечно, имела большой успех и сегодня, в общем-то, смотрится с большим интересом.

В музее истории белорусского кино проходят отличные ретроспективы. В 2016 году в связи с 90-летием первой белорусской картины «Лесная быль» для зрителей будет представлена программа фильмов нашего классика – режиссера Юрия Тарича. А до конца декабря можно посмотреть фильмы фестиваля «Листопад». Так что если вы не успели пробиться в переполненные кинозалы в ноябре, музей кино дарит вам прекрасную возможность насладиться фестивальными лентами на рождественских каникулах, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.