Мир в другом цвете. В жодинском музее представили выставку картин художника, который не различает оттенки

Новости Беларуси. Мир в другом цвете. Жодинский художник – Олег Васько, который не различает оттенки, представил необычную выставку картин в краеведческом музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь и абстрактные композиции, и реалистичные пейзажи. Особой популярностью пользуются истории из детства художника и автобиографические портреты.

Виктор Овчаренко, научный сотрудник Жодинского краеведческого музея:

Цветовая палитра его работ действительно достаточно уникальна. У него пастельные приглушенные тона на работах, очень мягкая цветовая гамма, без ярких пятен, в основном. Очень мало красного цвета, потому что его он хуже всего различает.

Четкие линии, идеальное сочетание оттенков и цветов никогда не выдают главный секрет своего автора. Увидеть работы в музее можно до начала февраля. Далее пройдет выставка художника-юбиляра Николая Андруковича.