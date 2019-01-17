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«Академический ансамбль песни и танцы Вооруженных Сил Республики Беларусь». Рассказываем, как попасть в заслуженный коллектив

17 января 2019 10:21
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«Академический ансамбль песни и танцы Вооруженных Сил Республики Беларусь» удостоен специальной премией Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Вдобавок ко всему, коллектив отметил значимый юбилей 80 лет.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – помощник художественного руководителя заслуженного коллектива Беларуси «Академический ансамбль песни и танцы Вооруженных Сил Республики Беларусь» – Анна Степанкова, старшина заслуженного коллектива Беларуси «Академический ансамбль песни и танцы Вооруженных Сил Республики Беларусь» – Александр Водчиц и постановщик современных танцев заслуженного коллектива Беларуси «Академический ансамбль песни и танцы Вооруженных Сил Республики Беларусь» – Максим Кикилич.

«Академический ансамбль песни и танцы Вооруженных Сил Республики Беларусь». Рассказываем, как попасть в заслуженный коллектив -1

Какие белорусские знаменитости начинали свой творческий путь в данном коллективе? Какую базу школа Вооруженных сил дает?

Подробности – в видеоматериале.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Культура # Фотофакт

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