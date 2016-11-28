Выставка уникальных и старинных кирпичей, кафеля и черепицы представили в Каменецкой башни в Бресте

Новости Беларуси. Богатую историю в кирпиче, кафеле и черепице отныне можно изучать в стенах Каменецкой башни. На обозрение публики представили коллекцию уникальных экспонатов. Самые ранние датируются XVI веком. Большинство из них использовалось в строительстве самого оборонительного сооружения.

Наибольшую ценность представляют большемерный, соляной кирпичи, «пальчатка», а также редкие – с клеймом. Отпечаток ставили на каждом 250 экземпляре, что визуально подчеркивает их уникальность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Козулько, заведующий филиалом Брестского областного краеведческого музея «Каменецкая башня»:

Здесь также представлены кирпичи, где можно увидеть отпечатки следов домашних и диких животных. То есть в то время существовали определенные технологии в производстве кирпича. После того, как кирпичи формовали в деревянных формах, их выкладывали, они лежали на открытом воздухе до одного месяца. В это время по кирпичам могли бегать как дикие животные, так и домашние.