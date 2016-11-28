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Будславский фестиваль может быть внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

28 ноября 2016 07:32
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С 28 ноября по 2 декабря в Аддис-Абебе пройдет очередное заседание Комитета по охране нематериального культурного наследия. Ее участники рассмотрят 37 новых заявок на включение в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО популярных обычаев и форм творчества.

Беларусь тоже подала свою заявку. Мы предлагаем внести в этот реестр Будславский фестиваль – празднование в честь Будславской иконы Божией Матери.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –заместитель начальника отдела научно-методического обеспечения по охране историко-культурного наследия Государственного учреждения образования «Институт культуры Беларуси» Елена Калиновская.

# Культура # Фотофакт # 2016 - Год культуры в Беларуси # Елена Калиновская

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