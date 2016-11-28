К юбилею минской детской музыкальной школы искусств № 1: как в стенах заведения воспитываются будущие звезды сцены

Легендарный изобретатель и предприниматель Томас Эдисон однажды заметил: «Гений – это 1% вдохновения и 99% пота». С суровой формулой жизни хорошо знакомы профессиональные музыканты. Ежедневный труд, отсутствие свободного времени, а иногда и буквально стертые в кровь пальцы – такова цена безупречной техники.

Ярославу Макаричу всего 21 год, но парень уже создал себе имя в мире классической гитары. В свое время Ярослав предпочел инструмент футболу, поступил в музыкальную школу и не пожалел: многочасовые ежедневные тренировки помогли ему стать лауреатом международных и республиканских музыкальных конкурсов, а в конце ноября молодой гитарист даст сольный концерт в Минске.

Ярослав Макарич, лауреат международных и республиканских конкурсов, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

Моя главная цель – это пропаганда классической гитары, классической музыки и показывать, на что способен в современном мире инструмент. Я играю от классики до фламенко, стараюсь в различных стилях себя проявлять.

Валерий Громов, преподаватель гитары ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 1 им. Л. П. Александровской»:

Ученик выкристаллизовывается в процессе работы, и принцип школы – дать базовые знания, навыки и присмотреться, найти такого ученика, типа как Ярослав, чтобы мог продолжить дальше и концертные залы не были пусты.

Звезд больших и малых концертных залов уже 90 лет взращивают в первой музыкальной школе города Минска. Многочасовые занятия по четыре раза в неделю – это, безусловно, большой подвиг, особенно для подвижных и юрких детей. Но именно здесь, в среде гамм, этюдов и классической музыки, выросло не одно поколение белорусской интеллигенции.

Ольга Овчинникова, преподаватель фортепиано ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 1 им. Л. П. Александровской»:

Талант и трудолюбие обязательно стоят вместе, потому что талант еще ни о чем не говорит. Если ребенок не будет трудиться, то, конечно, результаты будут очень мизерные.

Один из способных учеников Ольги Александровны, пианист Евгений Гальцов, именно в этих стенах впервые сел за фортепиано, в 13 лет победил в международном конкурсе, затем закончил консерваторию и вновь вернулся в родную первую музыкальную школу, но уже в качестве учителя и наставника.

Евгений Гальцов, пианист, преподаватель ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 1 им. Л. П. Александровской»:

Часта гучыць такая фраза, што трэба не імкнуцца быць кімсці, трэба імкнуцца быць лепшай версіяй сябе. Дык вось, на маю думку, галоўная задача бацькоў – дапамагчы дзецям стаць найлепшай сваёй версіяй.

Многие из выпускников связали свою жизнь с музыкой и добились карьерных высот. К примеру, саксофонист Никита Петров успешно выступает в знаменитом оркестре Михаила Финберга, но любит помузицировать на хорошо знакомой сцене малого зала родной школы.

Анна Михайлова закончила первую музыкальную школу 20 лет назад по классу «Ударные инструменты», сейчас работает в Большом симфоническом оркестре Белорусской государственной филармонии.

Анна Михайлова, артист Большого симфонического оркестра Белорусской государственной филармонии:

Участвовала в конкурсах, была лауреатом и дипломантом. И даже в свой небольшой возраст у меня уже была стипендия. Многие дети платили квитанции за школу, а я мало того, что не платила, так мне еще и приплачивали, что было очень приятно. Настолько гладко все шло, что просто не было вопросов, куда еще можно пойти. Конечно, в музыку, конечно, на сцену.

А вот у юного Георгия Квакина все только начинается. Парень еще робок в высказываниях, но уверенно держит в руках балалайку, побеждает на международных конкурсах и подает большие надежды, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Георгий Квакин, учащийся ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 1 им. Л. П. Александровской»:

Прихожу сюда четыре раза в неделю и играю по часу в день здесь и по несколько часов – дома. Любой труд занимает время и усилия, но он окупается.

25 ноября в Белгосфилармонии состоится юбилейный концерт по случаю 90-летия первой музыкальной школы. Именитые выпускники выступят на одной сцене с амбициозными учащимися, обещают «зажечь» и задеть струны души. Потому что именно так работают профессионалы.