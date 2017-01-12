III Международный Рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров «Нябёсы» пройдёт 12-15 января в Минске

«Сказка начинается..». Уже через несколько часов в Минске начнётся церемония открытия III Международного Рождественского фестиваля батлеечных и кукольных театров «Нябёсы».

Лучшие кукольные и батлеечные театры из 6 стран за 4 дня покажут более 20 спектаклей. И каждый по-своему уникальный, ведь главный герои в них – куклы!

О грядущем фестивале поговорим сегодня с нашим гостем. В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – художественный руководитель и ведущий фестиваля – актёр Национального академического драматического театра имени максима Горького – Александр Жданович.