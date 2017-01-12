Прямой эфир

Традиционный концерт в День рождения Владимира Мулявина 12 января пройдет в Минске

12 января 2017 05:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Памяти Песняра. Традиционный концерт в День рождения Владимира Мулявина 12 января пройдет в столице. Это ежегодный проект Белорусской государственной филармонии и музея музыканта. По традиции он проходит в День рождения народного артиста.

На сцене с грандиозным гала-концертом выступит государственный ансамбль «Песняры», творческий путь которого тесно связан с именем Владимира Георгиевича. Прозвучат любимые миллионами слушателей песни «Александрина», «Завушницы», «Чырвоная ружа» и другие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Концерт в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Изображение экспоната Гомельского парка, утраченного полвека назад, нашли белорусские историки
12 января 2017 05:45

Изображение экспоната Гомельского парка, утраченного полвека назад, нашли белорусские историки

Юбилей белорусской поэзии: какие мероприятия планируются к 135-летию со дня рождения Янки Купалы
11 января 2017 17:30

Юбилей белорусской поэзии: какие мероприятия планируются к 135-летию со дня рождения Янки Купалы

Музей Янки Купалы начинает празднования по случаю 135-летия великого классика белорусской литературы
11 января 2017 03:07

Музей Янки Купалы начинает празднования по случаю 135-летия великого классика белорусской литературы