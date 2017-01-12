Традиционный концерт в День рождения Владимира Мулявина 12 января пройдет в Минске

Новости Беларуси. Памяти Песняра. Традиционный концерт в День рождения Владимира Мулявина 12 января пройдет в столице. Это ежегодный проект Белорусской государственной филармонии и музея музыканта. По традиции он проходит в День рождения народного артиста.

На сцене с грандиозным гала-концертом выступит государственный ансамбль «Песняры», творческий путь которого тесно связан с именем Владимира Георгиевича. Прозвучат любимые миллионами слушателей песни «Александрина», «Завушницы», «Чырвоная ружа» и другие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.