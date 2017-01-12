Изображение экспоната Гомельского парка, утраченного полвека назад, нашли белорусские историки

Новости Беларуси. Возвращение артефактов. Историки нашли изображение экспоната Гомельского парка, утраченного полвека назад. На рисунке –«скифская баба». Он был найден и выкуплен в одной из художественных галерей Дрездена.

Небольшая акварель принадлежит кисти профессора Эмиля Лозе В 1918 году молодой немец в составе медицинской службы кайзеровской армии находился в Гомеле. Спустя 9 лет он изобразил древний идол назвав работу «Воспоминание о Гомельском парке».

На сегодняшний день это единственное известное изображение ценного артефакта. По данным историков,«скифскую бабу» вывезли из Гомеля немецкие оккупанты, однако уже во время Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Шода,главный хранитель фондов музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Важно то, что художник Эмиль Лозе нас утвердил в мысли, что была каменная баба на территории нашего старинного парка. Как она выглядела.