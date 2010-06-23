Ice MC d Минске: Russian Roulette

Дебютный международный фестиваль посвящен творчеству Фредерика Шопена.
Торжественный марш, свет рам, загримированные клоуны и гимнастка, парящая под самым куполом цирка, восхищение публики, улыбки, бурные аплодисменты – но яркое представление – это лишь малая часть жизни цирка. Порой, самое интересное скрывается за кулисами.
Сегодня белорусы вспоминают события далекого 41-го. 69 лет назад 22 июня в четыре часа утра началась Великая Отечественная война. Она унесла миллионы жизней и затронула каждую семью.
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