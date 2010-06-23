Ice MC d Минске: Russian Roulette

Премьера уникального фильма «Брестская крепость» в легендарной цитадели собрала сотни зрителей

Сегодня белорусы вспоминают события далекого 41-го. 69 лет назад 22 июня в четыре часа утра началась Великая Отечественная война. Она унесла миллионы жизней и затронула каждую семью.