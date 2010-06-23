Белгосфилармония открывает новый масштабный проект «Ночь музыки»

Дебютный международный фестиваль посвящен творчеству Фредерика Шопена.

Каждая ночь начинается с вечера. Но не каждая – с музыки. Пятичасовая программа Белгосфилармонии уже этим вечером стартует соловьиными трелями и интерьерной частью – выставкой живописи и графики белорусских художников.

Главной частью трио-фестиваля станет, конечно же, концерт. Даже под совместную «Колыбельную» белорусских композиторов слушателям уснуть не удастся – ее исполнит государственный камерный оркестр Беларуси.

Шопеновские мазурки прозвучат и в классическом исполнении, и в народной интерпретации. Многожанровым сюрпризом станет музыкальный спектакль-новелла «Жорж Санд, мазурка и Шопен». Тут никак не обойдется без хореографии.

Среди приглашенных гостей фестиваля – музыканты из Польши, России и США. Ночь музыки – как и ночь музеев – обещает стать ежегодной традицией. Но это, разумеется, зависит от успеха дебютного проекта.

Юлия Романович, Александр Мишин, телекомпания СТВ.