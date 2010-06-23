Цирк без грима в Минске

Торжественный марш, свет рам, загримированные клоуны и гимнастка, парящая под самым куполом цирка, восхищение публики, улыбки, бурные аплодисменты – но яркое представление – это лишь малая часть жизни цирка. Порой, самое интересное скрывается за кулисами.

Так титулованный немецкий клоун, без грима оказался симпатичным мужчиной в полном расцвете сил. К тому же – прекрасно владеющим русским языком.

Евгений Шмарловский, клоун:

Мы уехали с родителями в Германию, когда я был маленький. Родители уехали на гастроли, но, поскольку у папы было много животных, то было тяжело возвращаться и мы остались там. Я там вырос. Я не был в России с 1991 года. Папа был клоуном, он выпускался в московской студии. Я продолжаю традицию. Потом он сделал еще один номер: комическая иллюзия с животными, живая шуба.

Евгений, выполняя волю отца, три года выступал в качестве жонглера. Ловкие трюки давались тяжело, идеи придумывались с трудом.

Евгений Шмарловский, клоун:

Я работал в Швеции, и в 10 утра было представление детское, был постелен пластиковый ковер на манеж. Он был свернут ночью и там сохранился конденсат. Я работал первым номером, вышел, кручусь и падаю прямо на манеж. Все засмеялись.

Тогда Евгений решил больше не испытывать судьбу и осуществить свою детскую мечту – надеть маску клоуна.

Евгений Шмарловский, клоун:

Мне с детства нравились клоуны. Когда выступали жонглеры или дрессировщики, то я скучал. А когда выбегали клоуны – для меня открывался новый мир. С детства я обожал клоунов, поэтому и пришел.

Похожий путь к своему амплуа пришлось проделать и артистке цирка Никулина Екатерине Шавриной. О гимнастическом номере на трапеции она грезила с юных лет.

Екатерина Шаврина, воздушная гимнастка:

Когда мне было 12 лет и я только пришла в цирк, я попала в цирк Никулина. Меня спросили, что я хочу делать, и я задрала голову наверх и сказал, что хочу работать на трапеции. Хотя тогда я вообще не знала цирковых жанров. Все очень удивились, откуда ребенок все так понимает. Это была моя мечта, но я ее осуществила уже в зрелом возрасте.

Сначала Екатерина стала мастером спорта в гимнастике, закончила медицинский университет, работала тренером в фитнесс-клубе. Только потом решила, что цирк – ее главное призвание.

Екатерина Шаврина, воздушная гимнастка:

Мне может быть страшно на репетиции. К тому же шапито отличается от обычного цирка. Везде свои сложности, но мы не должны этого показывать.

Тщательно скрываются за кулисами и секреты подготовки новых реприз. Но клоун Евгений все же раскрыл нам некоторые подробности будущего номера.

Евгений Шмарловский, клоун:

Моя большая гигантская газета всем нравится, как будто ее никто никогда не видел. Я еще в школе в Москве выступал с этой газетой. Мне всегда казалось, что это все видели, а оказалось – что никто этого не видел.

Отрепетировав до автоматизма детали нового номера и преодолев волнения, артисты дарят зрителям неподдельный восторг!