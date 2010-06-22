Премьера уникального фильма «Брестская крепость» в легендарной цитадели собрала сотни зрителей

Сегодня белорусы вспоминают события далекого 41-го. 69 лет назад 22 июня в четыре часа утра началась Великая Отечественная война. Она унесла миллионы жизней и затронула каждую семью.

Сегодня, в День памяти и скорби в каждом уголке Беларуси вспоминали тех, кто отстоял возможность встречать мирные рассветы.

Такого в истории Брестской крепости еще не было! Здесь, у Тереспольских ворот, разместился целый кинотеатр под открытым небом. Зал на 600 посадочных мест, большой экран, звук, свет... А главное, премьера киноленты «Брестская крепость» как машина времени перенесла всех на 69 лет назад.

21 июня 41-го вечером в клубе танцевали. Потом показывали фильм. Именно так и было, вспоминает один из немногих оставшихся в живых защитников Брестской крепости Петр Котельников. Судьба юного Сашки Акимова, главного героя фильма, как под копирку списана с его собственной.

Петр Котельников, защитник Брестской крепости:

При просмотре этого фильма я чувствовал, будто нахожусь в крепости, как в самый первый день, когда началась война.

Эта ночь в крепости выдалась не из теплых. Но сотни людей, не попавших в импровизированный зал, смотрели картину стоя. Больше двух часов фильма — как одно мгновение.

Александр Котт, режиссер картины:

Зал чувствовал кино, но это не зал — это самый благодарный зритель.

Символично, что последние кадры картины по времени совпали с моментом начала Великой Отечественной. В 4 часа утра в легендарную крепость почтить память героев пришли и брестчане, и гости из России, Украины, Молдовы, Польши.

Зажженными лампадами скорби и памяти мирный рассвет сегодня встречал и Могилев. Ратный подвиг защитников Днепровского рубежа вспоминали на Буйничском поле. В полдень в областном центре ровно на минуту остановился транспорт. В знак общей скорби во всех православных храмах в унисон зазвенели колокола.

Многолюдно в рассветное утро было и на Площади Победы в Минске. Первый венок к Вечному огню лег в час, когда было объявлено о начале войны.

Жертв войны в июньское утро 2010-го вспоминали в каждом уголке Беларуси. К счастью, взрывы и вой снарядов сегодня только на экране. А чтобы почтить память всех, кто остался живым, в кадрах военной кинохроники никогда не хватит ни цветов, ни свечей, ни этой самой короткой ночи в году.

Анастасия Корниенко, Елена Климова, Вячеслав Комисаров, телекомпания СТВ.