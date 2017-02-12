И назвал бы книгу «Моя жизнь в Беларуси»: итоги XXIV Международной книжной ярмарки

Новости Беларуси. Минск на неделе принимал международную книжную ярмарку. Россия, Германия, Китай, Иран, США. Среди почетных гостей – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Ирландцы, кстати, прилетели к нам в килтах и с волынкой. Они и все другие гости ярмарки могли почувствовать себя самим Франциском Скориной и отпечатать по старинной технологии страницу из той самой легендарной Библии, как ровно 500 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

3000 квадратных метров, полсотни павильонов. Одного уровня не хватило, задействованы сразу два этажа. Редкие издания, бестселлеры и даже инновационные книги. Чтобы обойти каждый стенд, понадобится как минимум час. А если присмотреться, вчитаться… На это у самых интересующихся было пять дней.

Объединены на сей раз Венесуэла, Эквадор и Куба.

Первая половина дня – пустые стеллажи. И дело здесь не столько в расположении самой экспозиции (ею практически стартует выставка), сколько в правильном маркетинговом ходе: все книги абсолютно бесплатно.

Здесь же пятью часами позже появится новая партия латиноамериканской литературы. Процесс контролирует лично Посол Венесуэлы, он же автор труда, посвященного отцу Боливарианской революции, команданте Уго Чавесу.

Хосе Боггиано, Чрезвычайный и Полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Тираж этой книги 2000 экземпляров, в зависимости от спроса мы готовы допечатать еще 1000. Вот история о море – это легенда об индейцах. Так мы хотим маленьких белорусов познакомить с местным народом одного из наших регионов.

А это уже Иран с самым дорогим на выставке сборником миниатюр. Эта книга стоит около 2000 долларов.

И, добавляет Хамед Байрамзадех, стоимость-то уже со скидкой. Специально для белорусских ценителей высокого, прямым рейсом из Ирана, в единственном экземпляре. Сегодня картины Фаршчияна украшают не только мировые музеи, но и, к примеру, дворец английской королевы, королевы Нидерландов. Есть творения виртуозного мастера и у многих глав государств.

Хамед Байрамзадех, заместитель председателя Дома дружбы иранцев в Республике Беларусь:

Эта книжка очень дорогая, мы решили чуть-чуть дешевле сделать. Можем подарить вот такие открытки.

Инновации в литературе – это к китайскому стенду. Тоже в единственном экземпляре, и уже 200 белорусских рублей.

Сяон Е (Китай):

Эта книга для изучения китайского языка. Есть вот такая ручка. Мы поставим ее над иероглифами, и ручка читает.

Говорят же, итальянский – первый по мелодичности. Матео Чей подтверждает. В Минске на книжном салоне уже в третий раз. Уверяет, что с каждым годом к такому показу не только литературных достижений, но и в целом страны готовятся все тщательнее. И чтоб совсем влюбить в страну – национальная кухня.

Матео Чей, представитель издательства (Италия):

Там есть диск. И к каждой песне упражнение. Очень интересно, потому здесь можно развлекаться, слушать, учиться легко.

Учить легко, подпевая – на это сделала ставку и Великобритания (она в этом году почетный гость).

Роберт Пейтман с историями для детей, корреспондент самой известной британской финансовой газеты... этот список гостей выставки могла бы продолжить и Джоан Роулинг с «Гарри Поттером», да больно загруженный график у невероятно популярной писательницы.

Меж тем американцы выход нашли. На онлайн-связь с белорусским читателем вышла Рене Розен.

Анастасия Бенедисюк:

Что это у вас?

Татьяна Довнар, представитель белорусского издательства:

Устройство пожарной безопасности. Ощущение защищенности.

Ощущение той самой защищенности не покидало всех посетителей 24-й Международной. Часовых порядка в «БелЭкспо» в эти дни было много – и не только работы для, но и праздника ради. Здесь презентовали книгу к 100-летию белорусской милиции.

Конкурс селфи от Швеции, «Читаем Онегина вместе» от России и уроки художественного искусства от Израиля.

Алина Заброцкая:

Моя любимая книга – это с картинками..

Каллиграфия от Кореи – историческими чернилами, в Минске таких не найти.

Большие флаги родной страны Хенгбин Вон. И глобус, вдруг кто-то не знает, где находится Сеул. Тут же открытие: белорусского первопечатника девушка знает, тщательно выводит его имя хангылем и рассказывает уже об изобретателе корейской письменности.

Хенгбин Вон (Корея):

Вот это первая страница. Написано почему он создал эту письменность. Закон на стене висит, но они не могут читать. Совершают преступления и не могут сказать: я не виноват, потому что не умею писать. Для них он создал.

А вот станок размером побольше. На подобном в XVI веке работал Скорина. К 500-летию белорусского книгопечатания именно ему, автору «Псалтыря», центральное место. Сразу 15 томов, которые никогда не выставлялись. В том числе воспоминания таких белорусских классиков, как Горецкий, Крапива и Короткевич. И здесь же – воссозданная скориновская эпоха.

Владимир Лиходедов, лауреат премии «За духовное возрождение»:

Возникла такая шальная идея – почему бы не замахнуться сделать хотя бы одну из его книг? Ведь до этого в мире никто такое не делал этого таким же ручным способом. Бумага, конечно, приближена к скориновской. Может, даже где-то лучше. Но способ был тот же.

Выпустили такую книгу в 12 всего экземпляров в конце 2015, и уже задумались о новой. Теперь белорусы хотят воссоздать «Малую падарожную».

А пока на центральной экспозиции скориновские мотивы, где-то в начале громко звучали Венесуэла, Эквадор и Куба. И, не раздумывая, о творческих планах рассуждал господин Боггиано.

Хосе Боггиано:

Что касается книги о Беларуси, если бы я ее писал, мне было бы очень просто. Беларусь – красивая страна с прекрасными людьми. И назвал бы книгу «Моя жизнь в Беларуси».