«И даже ёлки выстраиваются из вымпелов, строек, заводов». Какими были новогодние открытки и плакаты в БССР

Новый Год – это всегда ожидание праздника и поздравлений. Как сегодня, так и полвека назад. В 60-ые выбор тематических открыток был не настолько богат, как сегодня, но их оригинальные мотивы не уступают современным в душевности. Некоторые из них, как важные документы, до сих пор хранятся в архиве Национальной библиотеки Беларуси.

В советское время Новый год был чуть ли не единственным праздником без идеологической привязки и широко начал праздноваться в нашей стране только после 1935 года.

Это было время подведения итогов, публикации громких цифр и награждения ударников.

Эти достижения были главными мотивами агитационной деятельности среди населения. И становились порой единственной темой для праздничной печатной продукции.



Юлия Амосова, искусствовед:

Конечно, здесь за основу бралось социально значимое событие в стране.

Например, решения съезда КПСС, полёт в космос человека.



То, что в Беларуси происходило – это тракторный завод, например, открылся – для того, чтобы показать какое-нибудь социально значимое, поднять трудовой дух в народе.

В то время Минск появляется на плакатах осторожно и обобщённо.



Юлия Амосова:

Мы не видим здесь конкретно архитектуру города. Это всё узнаётся нами, это какие-то силуэты, очертания. Можем видеть на данном плакате даже костёл.

Что-то, наподобие Троицкого предместья, наверное.

Холодильники и мотоциклы «Минск» тоже привлекают внимание советских художников, но как второстепенные образы, мечта и гордость минчан. И все же строители Минска – вот главные герои.

Павел Дорохин, менеджер проектов Белорусского союза дизайнеров:

На плакатах того времени, посвящённых Новому году, можем встретить всяких строителей, промышленные объекты. И даже сами ёлки выстраиваются из каких-то вымпелов, каких-то строек, заводов и так далее.

Более 400 плакатов советского периода собрано в коллекции Союза белорусских дизайнеров.

По ним можно проследить целую эпоху – от начала века до сегодняшнего дня.



Плакаты, сохранившие образ Минска до нашего времени, могут рассказать о городе и его жителях многое: что было острым, что было нужным, что было в приоритете и о чём говорили в двух словах с целым городом.





Павел Дорохин:

Можно вспомнить плакаты и 40-ых годов, посвященные освобождению и реконструкции, но в 1967 году произошёл первый юбилей, который торжественно праздновался Минском, пожалуй, до этого ещё такого не было – 900-летие города. В связи с этим вышел целый ряд плакатов.



Кроме того, всегда подчёркивалось, что Минск – это город-герой, что ему вручён был Орден Ленина. На это делался акцент, в основном. Довольно много вышло плакатов в 1980 году, когда Минск был одним из тех городов , где прошла Олимпиада. В частности, чемпионат по футболу.

Много было плакатов – Минск Олимпийский.

Впервые тогда Минск стал играть какую-то роль, как туристический объект.





Выбор знаковых мест в Минске для плакатов был невелик.