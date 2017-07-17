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Анатолий Каплан: выдающийся художник и великолепный график 20 века

17 июля 2017 10:12
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Выдающийся художник и великолепный график 20 века, чьи работы видели лучшие музеи мира – Анатолий Каплан. Про нашего талантливого земляка до недавних пор мало кто знал. Родился мастер в Рогачеве, получил образование, большинство жизни провёл в Петербурге. Несмотря на это, в своих полотнах он часто возвращался в родной белорусский город, возвращая культуру и быт тогдашних еврейских местечек.

Часто творчество Анатолия Каплана сравнивают с творчеством Марка Шагала, хотя у них были совсем разные школы, обучали разные учителя, да и манера у каждого была особенной, ни на кого не похожая.

Возвращение наследия великого художника Анатолий Каплана в родные края началось ещё в 2006 году. Огромную роль сыграл коллекционер Исаак Кушнир. Благодаря его стараниям, сегодня мы можем погрузиться в изумительный мир мастера графики.

Уютные улочки и дома Рогачева, его жители, культура и традиции словно замерли на полотнах Анатолия Каплана, глядя на которые мы с лёгкостью погружаемся в еврейский быт 20 века. И уже сегодня знаем Анатолий Каплана не только как изящного графика, но и как творца, обладающим особым взглядом на мир и открывающего его нам.

# Культура # Художник # Фотофакт # Дмитрий Яцкевич # Исаак Кушнир

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