Художник-ювелир Николай Кузьмич воссоздал крест Ефросиньи Полоцкой

Имело ли смысл это все воссоздавать? В свое время его потеряли, может, не стоило это все трогать? Память ведь как-никак сохранилась? Либо это нужно было обязательно сделать?

Кузьмич Николай, заслуженный деятель Республики Беларусь, член Белорусского союза художников, художник-ювелир:

Я ему отдал большую часть своей жизни. Я его восстанавливал дважды. Первый раз это был 1993-1997 гг. и в 2010 году я переделал вновь переделал его лицевую часть. 1993 год… Не было мастера. 12 век. 800 лет прошло! Передавалась школа. Это сейчас можно рассуждать, когда мы имеем Интернет, Космическое телевидение - все, что желаете, в любую секунду вам расскажут любую правду даже в онлайн… Ну а тогда помню слова владыки Филарета: «Николай, ну сделай хоть что-нибудь!». Мне было очень трудно. И самой главной задачей было дойти до конца и завершить эту работу. Я сказал: «Владыка Филарет, благословите меня!» Я видел свои недостатки, и у меня четыре года ушло на восстановление лицевой стороны креста (на переделку). И я ее сделал, как Лазар Богша - первый создатель. Лицевую сторону я сделал, хотелось сделать и обратную. Вернуть памятник Ефросиньи Полоцкой.







