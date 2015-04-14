Воду из армянского озера, куда нырнул рэпер Канье Уэст, выставили на аукцион

Новости Армении. Путешествие сестер Кардашьян в Армению было непродолжительным, но весьма продуктивным: за несколько дней 34-летняя Ким и 30-летняя Хлое посетили множество достопримечательностей. Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель армянского происхождения Ким Кардашьян прибыла в Ереван 10 апреля.

Поводом для приезда является отмечаемая в 2015 году столетняя годовщина геноцида армян.

Финальным аккордом поездки знаменитостей стало яркое выступление рэпера Канье Уэста, супруга Ким Кардашьян. Во время шоу рэпер прыгнул в мелкий пруд, известный как Лебединое озеро, и пошел навстречу толпе.



Не прошло и дня, как на крупнейшем интернет-аукционе появился необычный лот: пользователь сайта выставил на продажу воду из того самого пруда. Начальная стоимость емкости с водой составляет 10 долларов.

На концерт пришли тысячи горожан. Они не могли поверить свои глазам, что видят знаменитую семейку Кардашьян вживую, а не с экрана телевизора.

Ким Кардашьян, (запись в Instagram):

Спасибо всем, кто пришел этим вечером на выступление Канье! Это была сумасшедшая, потрясающая ночь! Я счастлива!



Ее любят, ее критикуют и, несомненно, ею восхищаются. Ким словно рождена для того, чтобы стать знаменитой. Она выросла в Беверли-Хиллз, рано познакомившись со всеми прелестями и ловушками голливудской жизни. Ким сумела превратиться из обычного стилиста в многомиллионный бренд. Кстати, Ким Кардашьян – самая высокооплачиваемая звезда реалити-шоу в мире.

Что нужно сделать, чтобы добиться успеха и быть счастливой? Правила жизни Ким Кардашьян здесь!

Как сообщают местные СМИ, интерес к Армении после визита Ким Кардашьян вырос в рекордное количество раз. По данным Google Trends, за последнюю неделю число поисковых запросов «Where is Armenia» выросло в 7,5 раза; страницу об Армении в Wikipedia на английском языке стали посещать приблизительно в 7 раз чаще.

168 жам, ереванская газета:

Это именно то, о чем мы говорили: визит семьи Кардашьян в Армению увеличил интерес иностранцев в отношении нашей страны. То есть столько человек не только услышали об Армении, но конкретно заинтересовались, пытаясь самостоятельно найти информацию о нашей стране.