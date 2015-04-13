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Белорусский коллекционер, фотохудожник Виктор Суглоб подарил 300 фотоаппаратов Музею истории Минска

13 апреля 2015 08:48
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Как-то поубавилось у Вас фотоаппаратов. Раздарили всем… 

Виктор Суглоб, фотохудожник:
Да. Очень много пришлось подарить, но я об этом даже и не жалею. Наоборот, очень рад.

Вы известный фотохудожник и работаете во многих жанрах: и репортаж, и пейзаж, и портрет… Какой из этих стилей Вам наиболее близок и является любимым?

Виктор Суглоб, фотохудожник:
У меня три любимых жанра, в которых я всегда снимаю с удовольствием.  Пейзаж. Натюрморт (съемка - световая кисть). И спорт. Я обожаю снимать спорт! 

Что касается ретуши,  Вы используете Photoshop и различные технологии, или же как по старинке, как есть остановившееся мгновение, так оно и остается. 

Виктор Суглоб, фотохудожник:
Если это пейзаж, бывает передний план весь черный, небо не прорабатывается, поэтому приходится применять эти методы, без них - никак. Чтобы сегодня сделать хорошие фотографии, это просто необходимо.

Я обожаю снимать утро в тумане. Мы часто бываем в одном и том же месте, но этот туман - он не похож, разный. И каждый раз он настолько красив! Снимаешь с одним удовольствием, потому что здесь он был такой, а здесь - совершенно другая ситуация… Туман - это моя слабость! У меня даже есть серия работ «Я гоняюсь за туманом». 

У Вас есть серия работ, посвященная ветеранам.

Виктор Суглоб, фотохудожник:
Ветераны - это люди, которые отдали здоровье и жизнь за нас. Хочется что-то делать и для них, посвящать что-то им. Это память. Ведь они уходят от нас. И мы должны сохранить эту память для наших потомков.

# Культура # Фотофакт # Фотография # Виктор Суглоб

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