Белорусский коллекционер, фотохудожник Виктор Суглоб подарил 300 фотоаппаратов Музею истории Минска

Как-то поубавилось у Вас фотоаппаратов. Раздарили всем…

Виктор Суглоб, фотохудожник:

Да. Очень много пришлось подарить, но я об этом даже и не жалею. Наоборот, очень рад.

Вы известный фотохудожник и работаете во многих жанрах: и репортаж, и пейзаж, и портрет… Какой из этих стилей Вам наиболее близок и является любимым?

Виктор Суглоб, фотохудожник:

У меня три любимых жанра, в которых я всегда снимаю с удовольствием. Пейзаж. Натюрморт (съемка - световая кисть). И спорт. Я обожаю снимать спорт!

Что касается ретуши, Вы используете Photoshop и различные технологии, или же как по старинке, как есть остановившееся мгновение, так оно и остается.

Виктор Суглоб, фотохудожник:

Если это пейзаж, бывает передний план весь черный, небо не прорабатывается, поэтому приходится применять эти методы, без них - никак. Чтобы сегодня сделать хорошие фотографии, это просто необходимо.

Я обожаю снимать утро в тумане. Мы часто бываем в одном и том же месте, но этот туман - он не похож, разный. И каждый раз он настолько красив! Снимаешь с одним удовольствием, потому что здесь он был такой, а здесь - совершенно другая ситуация… Туман - это моя слабость! У меня даже есть серия работ «Я гоняюсь за туманом».

У Вас есть серия работ, посвященная ветеранам.

Виктор Суглоб, фотохудожник:

Ветераны - это люди, которые отдали здоровье и жизнь за нас. Хочется что-то делать и для них, посвящать что-то им. Это память. Ведь они уходят от нас. И мы должны сохранить эту память для наших потомков.