Художественная выставка «Женщина – это искусство!», посвященная прекрасному полу, открылась в Минске

Новости Беларуси. «Женщина – это искусство!» – решили в Национальном художественном музее. 8 марта здесь открылась выставка произведений живописи, которые белорусские художники посвятили прекрасному полу.

Тематическая подборка показывает, как девушка может вдохновлять и становиться музой для создания великого.

Чтобы поздравить женщин с праздником, сотрудники музея приготовили множество сюрпризов и не один десяток подарков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Степанец, заведующий сектором маркетинга отдела научно-просветительской работы Национального художественного музея Республики Беларусь:

Многие художники вдохновлялись женщинами, создавали различные произведения. Женщины являлись музой художников.

Мы хотим поздравить женщин с этим прекрасным праздником и пожелать им, чтобы они так же, как и весна расцветали и радовали нас.