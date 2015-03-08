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Художественная выставка «Женщина – это искусство!», посвященная прекрасному полу, открылась в Минске

08 марта 2015 12:53
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Новости Беларуси. «Женщина – это искусство!» – решили в Национальном художественном музее. 8 марта здесь открылась выставка произведений живописи, которые белорусские художники посвятили прекрасному полу.

Тематическая подборка показывает, как девушка может вдохновлять и становиться музой для создания великого.

Чтобы поздравить женщин с праздником, сотрудники музея приготовили множество сюрпризов и не один десяток подарков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Степанец, заведующий сектором маркетинга отдела научно-просветительской работы Национального художественного музея Республики Беларусь:
Многие художники вдохновлялись женщинами, создавали различные произведения. Женщины являлись музой художников.
Мы хотим поздравить женщин с этим прекрасным праздником и пожелать им, чтобы они так же, как и весна расцветали и радовали нас.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Андрей Степанец

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