«Хотелось бы вылепить первого инопланетянина»: как живет и о чем мечтает народный художник Беларуси Иван Миско

Новости Беларуси. Народному художнику Беларуси, знаменитому скульптору, заслуженному деятелю искусств Ивану Миско 85. С юбилеем мастера поздравил Президент Беларуси.

На пик популярности уроженца Слонимского района вознесла космическая тема. Его главные герои – покорители вселенной. Да и поздравили юбиляра 22 февраля с космическим размахом – пожелания долгих лет с борта МКС от нашего земляка Олега Новицкого.

Талант и космос – это как бег планеты по орбите. С пути не свернуть и все время тянет к одному светилу. То ли талант его для своего полета избрал космическую высоту, то ли сама вселенная для своих героев нашла художника с космическим масштабом.

Иван Миско, народный художник Беларуси:

Так захватило, что невозможно остановить этот бег. Я благодарен, доволен, что эта тема вошла в мою судьбу.

Он сам никогда не поднимался к звездам, но звезды (и небесные, и земные) его вдохновляли. И даже не раз посещали его мастерскую. Автографы здесь повсюду. Двери, стены, зеркала.

Родившись в Слонимском районе 85 лет назад, Иван Миско не мечтал стать космонавтом, но среди покорителей вселенной все-таки стал своим.

Иван Миско, народный художник Беларуси:

Я мечтал о чем? Меня интересовало всю жизнь, как всходит солнце. Поэтому я и задумал такую композицию: а что там – за орбитой.

Космическую тему он, говорит, не выбирал. Просто однажды погиб Гагарин. Так родился его знаменитый скульптурный портрет. Это потом он окажется на родине – в музее первого космонавта. Но перед этим едва не сгорит.

Иван Миско, народный художник Беларуси:

Вернувшись после обеда, я увидел огромное количество пожарных машин. Среди этих головешек, огня, грязи нашли потрет Гагарина. Я тогда взял его на руки. Долго не знал, что должен делать с ним, потому что шоковое состояние было у меня.

Это был скульпторский дебют Миско в космической стихии. А дальше – как по Гагарину: «Поехали». Белорусский художник лично встречался, работал буквально со всеми покорителями космоса. Скульптуры, портреты, фотографии. Климук, Коваленок, Леонов, Терешкова. Теперь он и сам почетный гость Звездного городка. У знаменитого белоруса и там есть рабочее место.

География его работ давно вышла за пределы земного шара. Вот и сейчас на МКС – импровизированная галерея работ. Земляк Олег Новицкий знакомит коллег с творчеством именитого скульптора. С космической станции космическому художнику – космическое поздравление.

Олег Новицкий, космонавт:

Я от всей души желаю вам долгих лет жизни. Счастья, здоровья, удачи, исполнения всех ваших творческих планов. Несмотря на нашу разницу в возрасте, с вами очень легко общаться. Я счастлив, что в свое время познакомился с вами. До встречи на Земле. Удачи во всем.

Его работы разъезжались в разные уголки земли. Его герои родом из многих стран мира. Франция, Америка, Румыния. Что ж поделать, если музы Ивана Миско парят высоко над земным шаром.

Иван Миско, народный художник Беларуси:

Я думаю, придет когда-то такой праздник, когда будет встреча землян с инопланетянами. Очень хотелось бы быть на такой встрече, взять глину и вылепить первого инопланетянина.

Планов много. В 85 Иван Якимович готовится к персональной выставке – в День космонавтики. А еще в 2018 году в Минске хотят провести международный космический конгресс. А это новые работы, новые гости в мастерской и новые герои, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.