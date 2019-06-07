«Хор Турецкого» и Лариса Долина: в Минске пройдёт День культуры России

Новости Беларуси. Дни национальных культур в Верхнем городе 8 июня продолжит Россия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Дни национальных культур в Верхнем городе 8 июня продолжит Россия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Празднование пройдет также и у Дворца спорта. Для гостей выступит народная артистка России Лариса Долина, приедет в Минск и «Хор Турецкого». Удивят не только вокальные, но и танцевальные коллективы. А в Верхнем городе будут работать более 20 интерактивных площадок.