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«Хор Турецкого» и Лариса Долина: в Минске пройдёт День культуры России

07 июня 2019 21:21
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Новости Беларуси. Дни национальных культур в Верхнем городе 8 июня продолжит Россия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Хор Турецкого» и Лариса Долина: в Минске пройдёт День культуры России-1

Празднование пройдет также и у Дворца спорта. Для гостей выступит народная артистка России Лариса Долина, приедет в Минск и «Хор Турецкого». Удивят не только вокальные, но и танцевальные коллективы. А в Верхнем городе будут работать более 20 интерактивных площадок.

# Фестиваль # Культура # Лариса Долина # Фотофакт

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