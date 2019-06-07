Прямой эфир

Центр города – большая праздничная площадка: первый день фестиваля «Молодечно-2019»

07 июня 2019 14:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. У 19-ты раз сёння праходзіць Нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі «Маладзечна», паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТВ.

Праздник музыки и лирики. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии открывается в Молодечно

Центр города – большая праздничная площадка: первый день фестиваля «Молодечно-2019»-1

Што зараз адбываецца ў горадзе, які мае сталыя культурныя традыцыі і збірае лепшыя дасягненні творчасці з усёй Беларусі, паведамляе карэспандэнт Кацярына Чычарава.

Центр города – большая праздничная площадка: первый день фестиваля «Молодечно-2019»-4

Кацярына Чычарава, «Сталічнае тэлебачанне»:
Увесь цэнтр горада – адна вялікая святочная пляцоўка. На трох фестывальных пляцоўках – шматлікія творчыя сустрэчы, выставы, выступленні калектываў і тэатральныя пастаноўкі. Мэтры прыгожага слова сёння натхняюць гледачоў.

Падрабязнасці – у відэаматэрыяле.

Центр города – большая праздничная площадка: первый день фестиваля «Молодечно-2019»-7

Центр города – большая праздничная площадка: первый день фестиваля «Молодечно-2019»-9

Центр города – большая праздничная площадка: первый день фестиваля «Молодечно-2019»-11

Центр города – большая праздничная площадка: первый день фестиваля «Молодечно-2019»-13

Центр города – большая праздничная площадка: первый день фестиваля «Молодечно-2019»-15

Центр города – большая праздничная площадка: первый день фестиваля «Молодечно-2019»-17

Центр города – большая праздничная площадка: первый день фестиваля «Молодечно-2019»-19

Центр города – большая праздничная площадка: первый день фестиваля «Молодечно-2019»-21

# Фестиваль # Культура # Екатерина Чичерова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Песни Шульженко, «Ромео и Джульетта» и неизвестные литургии Монюшко. Фестиваль Большого театра в Несвиже: что, где и когда
07 июня 2019 10:29

Песни Шульженко, «Ромео и Джульетта» и неизвестные литургии Монюшко. Фестиваль Большого театра в Несвиже: что, где и когда

Истории картин о ВОВ: белорусский Сусанин и беременная партизанка, погибшая в бою
07 июня 2019 08:22

Истории картин о ВОВ: белорусский Сусанин и беременная партизанка, погибшая в бою

Праздник музыки и лирики. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии открылся в Молодечно
07 июня 2019 07:54

Праздник музыки и лирики. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии открылся в Молодечно