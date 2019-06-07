Центр города – большая праздничная площадка: первый день фестиваля «Молодечно-2019»

Навіны Беларусі. У 19-ты раз сёння праходзіць Нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі «Маладзечна», паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТВ.
Праздник музыки и лирики. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии открывается в Молодечно
Што зараз адбываецца ў горадзе, які мае сталыя культурныя традыцыі і збірае лепшыя дасягненні творчасці з усёй Беларусі, паведамляе карэспандэнт Кацярына Чычарава.
Кацярына Чычарава, «Сталічнае тэлебачанне»:
Увесь цэнтр горада – адна вялікая святочная пляцоўка. На трох фестывальных пляцоўках – шматлікія творчыя сустрэчы, выставы, выступленні калектываў і тэатральныя пастаноўкі. Мэтры прыгожага слова сёння натхняюць гледачоў.
Падрабязнасці – у відэаматэрыяле.