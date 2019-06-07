Песни Шульженко, «Ромео и Джульетта» и неизвестные литургии Монюшко. Фестиваль Большого театра в Несвиже: что, где и когда

Когда красота и музыка сливаются воедино, рождается истинная гармония. Большой театр Беларуси приглашает в Несвиж. Резиденция Радзивиллов стала для Большого вторым домом и главной летней фестивальной площадкой. Почти 10 лет «звёзды» балета и оперы, сцены и музыканты оркестра, театра с радостью выезжают из родных стен и дарят гостям старинного города радость встречи с шедеврами мировой оперной, а также балетной классики.

В течение трёх дней зрители могут увидеть и услышать классические и современные произведения, показы которых проходят на нескольких сценических площадках. Во внутреннем дворе и театральном зале замка Радзивиллов, в городской ратуше, и также в стенах одного из красивейших барочных костёлов Европы – Костёле Божьего тела.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – первый заместитель генерального директора Национального академического театра оперы и балета Беларуси – Владимир Рылатко. Бессмертные хиты выдающейся Клавдии Шульженко, наследие создателя белорусской национальной классической оперы Станислава Монюшко, балет «Ромео и Джульетта», мелодрама Пуччини «Тоска». Что ещё входит в программу фестиваля?

Владимир Рылатко, первый заместитель генерального директора Национального академического театра оперы и балета Беларуси:

У каждого большого дела есть родоначальник. Родоначальник этого движения за новую, вернее – за возрождение белорусского музыкального искусства разных эпох... Потому что стёрли немного, как, знаете, скатерть сбрасывают со стола, вот так очень много ушло настоящих шедевров белорусского искусства, европейского искусства, которое создавалось здесь. Оно, в общем-то, исчезло на полках архивов, библиотек. И появился такой Виктор Скоробогатов – совершенно одержимый человек: настойчивый, талантливый и так далее. Вот он вместе с белорусской капеллой не один десяток лет ведёт исследовательскую работу. И каждый раз к фестивалю они готовят сюрпризы – такие изыски музыкального искусства. В этот раз это связано с Монюшко. Там будет концерт литургических произведений Монюшко, которые мы, конечно, не знаем. И это будет встреча в первый раз.

Когда фестиваль стартует? Владимир Рылатко:

В пятницу, 14 июня в восемь часов вечера произойдёт концерт, произойдёт пресс-конференция. И состоится концерт – он тоже неслучайный. Казалось бы – опера «Тоска» и Клавдия Шульженко. Но хочу вам сказать, это величины одного порядка. Просто это разные стороны, будем так говорить, нашей биографии. И конечно, в преддверии 75-летия освобождения Беларуси мы не могли не вспомнить Шульженко – именно ту песню, которая была на фронте и которую пели все. Там будет и «Синий платочек», и… Их называют хитами, хотя это не украшает – замечательные песни. Конечно, эти песни сердечные. Поэтому будет этот концерт, пресс-конференция, после этого будет балет «Ромео и Джульетта». В этот раз мы выбрали два произведения – «Тоску» и «Ромео и Джульетту», наверное, неслучайно. Потому что, как никогда, в интерьере этого замка, всё то, что совпадает по времени каким-то образом с этой архитектурой, производит неизгладимое впечатление!