«Хочется почувствовать себя на самом деле белорусом»: как Минск отмечает День вышиванки

Новости Беларуси. 2 июля возвращение к истокам демонстрируют по всей стране. День вышиванки – новая традиция, но ее с удовольствием подхватывают белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Бонефатьева, ремесленник:

Сейчас это в моде, и каждый старается одеться. Наверное, можно и каждый день носить – это красиво. Носят и за рубежом наши вещи.

Одежда с орнаментом, в которой было принято ходить столетия назад, сегодня снова в тренде. Это сейчас в центре Минска демонстрируют сотни молодых людей.

Вышыванка – гэта сапраўдны код нацыі, гэта сімвал. Нават наш сімвал – гэта арнамент «маладосць» (ёсць і такі ў азбуке вышыванкі). Мы прыехалі сюды, каб на гэтым свяце паказаць людзям нашу гісторыю, нашу самабытнасць.

Все-таки хочется почувствовать себя на самом деле белорусом, увидеть какую-то свою принадлежность, белорускость, так сказать.