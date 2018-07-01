Герои полотна Валентина Волкова и поросёнок в эфире. Как будет удивлять канал СТВ зрителей ко Дню Независимости

Новости Беларуси. В девять вечера на площадке у стелы «Минск – город-герой» начнется гала-концерт «Беларусь – адзiная Радзiма», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кульминация вечерней программы – традиционная акция «Споем гимн вместе». После праздничный салют. Который, кстати, будет дан из шести точек. Коллектив сложный. Сначала конфликтовали, потом перезнакомились: как готовилась к параду 3 июля единственная женская колонна

Ну а для тех, кто массовым уличным гуляньям предпочитает домашнее времяпрепровождение, также будет на что посмотреть. СТВ усиленно готовится к празднику. И обещает эксклюзивную программу.

Западный взгляд на независимый центр Европы. Этот мужчина в экстравагантной панаме приехал из Торонто. И уже готов снять шляпу перед покорившей его своей атмосферой столицей.

Дан Гиблод, турист (Канада):

Я не ожидал увидеть такой красивый, чистый, аккуратный город. С бесподобной архитектурой. Я хочу поздравить белорусов с Днем Независимости, кстати, 1 июля празднуется День Независимости и у нас, в Канаде.

Праздничная огранка и белорусский бриллиант – Минск засверкал, ослепляя торжественным мерцанием.

Сергей Пролесковский, главный конструктор ГП «Минскреклама»:

Каждый год меняются сюжеты, цветовое решение, ничего не повторяется.

Теперь столицу можно попробовать и на вкус. Партии тортов и пряников на праздничный уик-энд увеличены.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

На этом хлебозаводе устроили настоящую спецоперацию к сердцу белорусов через желудок.

Больше 30 площадок станут настоящим водоворотом веселья. Велоквест, уличные гонки, перформансы, силовой экстрим, мастерские ремесленников. Концерты будут греметь до самой ночи.

Ну а тому, кто все же любитель посидеть и отметить «по-домашнему» или поставить на паузу уличную программу развлечений – кнопка СТВ на пульте в помощь.

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Телеканал СТВ готовит праздничный эфир, мы его назвали «Беларусь навсегда». Вся линейка будет изготовлена телекомпанией СТВ. Мы уходим от программ платформы. Это важный и самый главный праздник для нас. Поэтому «Беларусь навсегда» для нас навсегда.

Телебудильником станет в праздничный день – караоке. Симбиоз музыкального эфира и ток-шоу. Студия на выезде: декорацией съемочной площадки стали Верхний город и плац у ратуши.

Не фальшивили. Звезды шоубиза пели вместе с обычными горожанами лучшие песни, которые появились за 27 лет независимой Беларуси. Попадали в десятку на бэк-вокал методом случайного выбора. Эйфория внезапности хоть иногда и перебивала дыхание, однако это лишь шоу добавляло пикантности. Минута славы раззадоривала публику, ведь не ровен час – у микрофона с текстом в руке мог оказаться каждый.

Весь день на информационных полях будут работать наши репортеры. Прямые эфиры с эпицентров праздника, чтобы зрители смогли в режиме онлайн быть в курсе событий. Эксклюзивные герои, красивые кадры – транслируем и атмосферу, и эмоции.

Константин Авраменко, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

«Столичное телевидение» в этом году будет работать уже с новым оборудованием. Мы были первым телеканалом, который начал вещать в стандарте НD. Сейчас мы уже обновили свою передвижную телевизионную станцию, для нее это будет боевым крещением.

«Все цвета июля» отколеруют и в одноименном документальном фильме, созданном на линейках СТВ. Предвкушая разнокалиберные залпы салюта, которые разукрасят третьеиюлькое небо, зрители нашего телеканала узнают, о чем молчат краски. Премьера намечена на вечер.

22 секунды голоса Левитана, первая полоса советских газет и несравнимая эйфория в первый и очень жаркий июльский понедельник 1944 года. Голодные, но счастливые горожане бежали (а экскурсоводы Национального художественного музея отмечают «вылезали из-под земли разрушенного города») в центр освобожденной столицы, встречать воинов-освободителей. И именно этот миг увидел и запечатлел один из самых заметных советских художников – Валентин Волков. «Освобождение Минска» – реалистичный шедевр и визитная карточка всего белорусского советского искусства.

Игорь Позняк, автор документального фильма «Все цвета июля», директор дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Нам удалось, как говорят литературным языком, очень много прочитать между строк, что заключил художник. Совершенно удивительная история, поскольку все герои этого полотна (а их порядка 200 человек), это реальные люди, это соседи, родственники.

Съемочной группе удалось разыскать некоторых из героев монументального произведения. Центральный персонаж картины – мальчик, бегущий со всех ног к освободителям, девочка в школьной форме и мотоциклист на технике спорного происхождения – все они вспомнят июльский Минск 44-го и свой опыт работы с мастером кисти Волковым.

Кстати, никто из них до сих пор не появлялся на телеэкранах. Это настоящий фильм-расследование. Но дабы не раскрывать все секреты телепроизводства сейчас, лучше увидеть на экранах полную версию. В которой, между прочим, есть место и для сенсации.

Сергей, начальник свинокомплекса:

Поздравляем всех с наступающим Днем Независимости. И презентуем телеканалу СТВ поросеночка.

Начальник свинокомплекса Сергей, как наверное и большинство аграриев в эту горячую пору, отпразднует День Независимости ударным трудом. Что ж стратегический фронт будет держать во имя имиджа аграрного государства. Но день пройдет, признается, под сопровождение телевизора. Тем более его хряк, 10 дней от роду, станет телезвездой. Прямиком с малой родины его мы доставили в наш телецентр. Зачем же свинья в студии?

В вечерний прайм-тайм развлекательный эфир продолжит полуторачасовой марафон, где случится телепортация в разные города Беларуси. Своеобразная экскурсия по малой родине, воспоминания звезд о своем детстве и дискуссии на актуальные темы – все это под хиты. Импровизация, здоровая провокация собеседников и, конечно же, поводы для гордости за независимую Беларусь.

Лариса Грибалева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

У меня 3 июля – это всегда выходной рабочий. Мне иногда удается отвести погулять детей. А потом сама на работу. Но, наверное, в этот раз немного не удастся и будет больше рабочий день.

Угадает ли, какой именно огурец из родного Пинска Аня Шаркунова, выберет ли правильный гимн своего Солигорска Алексей Гросс, откуда появился белорусский Лас–Вегас и зачем и кому подложили в итоге свинью – вся правда в эфире СТВ.