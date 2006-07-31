Говорят, что чайки - это души погибших моряков...

Память погибших моряков в годы Отечественной войны и мирное время увековечат. В Гомеле планируется установить первый в Беларуси памятник белорусским военным морякам. Инициатор - областной Союз военных моряков. Сейчас над созданием комплекса работает гомельский скульптор Вячеслав Попов. Его проект уже согласован в художественном совете Гомеля. В основе концепции будущего памятника - легенда о том, что души погибших моряков превращаются в чаек. Комплекс будет выполнен в виде трех чаек, покидающих море, на волнах будет покоится ритуальный венок. Памятник планируется установить в центре города на возвышенной площадке с видом на реку Сож.