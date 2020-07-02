«Готовились два дня, шили ребёнку наряд». Как минчане отметили День вышиванки

Новости Беларуси. В Беларуси отмечают День вышиванки. Сотни людей 2 июля отдали предпочтение народному стилю одежды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси отмечают День вышиванки. Сотни людей 2 июля отдали предпочтение народному стилю одежды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во всех уголках нашей страны молодежь по традиции устраивает массовые гуляния, самые крохотные белорусы и их мамы получают в подарок национальные распашонки с орнаментом, дарят вышиванки и медикам. А вот в Бресте накануне праздника стартовал велопробег.
К национальному флешмобу в Минске подключилась Оксана Семашко.
Лучшая студентка по итогам 2019 года Дарья Павловская на праздник национального орнамента приехала 2 июля из Барановичей. В вышиванке. Но наряд с узорами носит не только по праздникам, но и на учебу, встречи с друзьями и на прогулки по городу.
Дарья Павловcкая, победитель конкурса «Студент года-2019»:
Это очень важно, потому что наша история, это наш бэкграунд, от которого мы будем отталкиваться и двигаться вперед.
Море интерактива в центре Минска. Это и фудкорт, и фотомастерская, и выставка народных умельцев.
Алла Смолякова, мастер соломоплетения:
Представляем мы здесь могилевских ремесленников на этом празднике. И поэтому работы здесь нескольких мастеров. Вот, например, такие замечательные стилизованные аисты, которые у нас разлетаются вообще по всему миру.
Это не просто украшение, у каждого вышитого узора – свое значение.
Оксана Семашко, корреспондент:
Такой костюм, что сейчас на мне, раньше носили незамужние уроженки Гомельской области. Кстати, что соответствует и моей малой родине, и моему статусу. И такая одежда – несомненно, наша визитная карточка и символ, оберег.
По орнаментам современные ученые считывают массу информации о жизни предыдущих поколений. Одежду с узорами раньше приберегали для особых случаев.
Виталия Селивончик, студентка Гродненского государственного аграрного университета:
Классные сувениры. Можно носить и на руку как браслетик. Мужчины используют как бабочку-галстук. Дети носят тоже как резиночки.
Вышиванка олицетворяла возраст и даже служила альтернативой паспорту. В каждой – судьбы нескольких поколений.
Дмитрий Воронюк, первый секретарь БРСМ:
Надевая вышиванку, мы, жители Беларуси, связываем себя с поколениями других белорусов, которые мечтали о светлой, мирной и красивой Беларуси. И сегодня она у нас есть. И наша задача, сегодняшнего поколения – все это приумножить.
День вышиванки в нашей стране проходит уже пятый год. Белорусы считают своим долгом сохранить уникальное рукотворное культурное наследие.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Вышиванка делалась из льняной ткани. То есть льняная ткань – это, вообще, я считаю, символ Беларуси. И лен, кроме чистоты, экологичности, как говорится, еще и транслирует то, что это васильки, это открытое небо, пространство.
Белорусские спортсмены, как никто другой, знают, что свои национальные обереги помогают в покорении высоких вершин. Орнамент придает им уверенности и силы на крупных международных соревнованиях.
Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:
Белорусский орнамент является частью любой белорусской экипировки белорусского спортсмена. И каждый раз, когда наши спортсмены приезжают на международные соревнования и звучит национальный гимн Беларуси, поднимается флаг, спортсмены испытывают гордость.
А это уже Витебск. Здесь сегодня тоже надели модные вышиванки.
Готовились два дня, шили специально ребенку наряд. Очень рады.
Творческие подарки с национальным колоритом сегодня получили все гости праздника. И даже если значение узора неясно, можно не беспокоиться. Абсолютно все рисунки на ткани обозначают только положительное.