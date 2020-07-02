«Готовились два дня, шили ребёнку наряд». Как минчане отметили День вышиванки

Новости Беларуси. В Беларуси отмечают День вышиванки. Сотни людей 2 июля отдали предпочтение народному стилю одежды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех уголках нашей страны молодежь по традиции устраивает массовые гуляния, самые крохотные белорусы и их мамы получают в подарок национальные распашонки с орнаментом, дарят вышиванки и медикам. А вот в Бресте накануне праздника стартовал велопробег. К национальному флешмобу в Минске подключилась Оксана Семашко.

Лучшая студентка по итогам 2019 года Дарья Павловская на праздник национального орнамента приехала 2 июля из Барановичей. В вышиванке. Но наряд с узорами носит не только по праздникам, но и на учебу, встречи с друзьями и на прогулки по городу.

Дарья Павловcкая, победитель конкурса «Студент года-2019»:

Это очень важно, потому что наша история, это наш бэкграунд, от которого мы будем отталкиваться и двигаться вперед.

Море интерактива в центре Минска. Это и фудкорт, и фотомастерская, и выставка народных умельцев.

Алла Смолякова, мастер соломоплетения:

Представляем мы здесь могилевских ремесленников на этом празднике. И поэтому работы здесь нескольких мастеров. Вот, например, такие замечательные стилизованные аисты, которые у нас разлетаются вообще по всему миру. Это не просто украшение, у каждого вышитого узора – свое значение.

Оксана Семашко, корреспондент:

Такой костюм, что сейчас на мне, раньше носили незамужние уроженки Гомельской области. Кстати, что соответствует и моей малой родине, и моему статусу. И такая одежда – несомненно, наша визитная карточка и символ, оберег.

По орнаментам современные ученые считывают массу информации о жизни предыдущих поколений. Одежду с узорами раньше приберегали для особых случаев.

Виталия Селивончик, студентка Гродненского государственного аграрного университета:

Классные сувениры. Можно носить и на руку как браслетик. Мужчины используют как бабочку-галстук. Дети носят тоже как резиночки. Вышиванка олицетворяла возраст и даже служила альтернативой паспорту. В каждой – судьбы нескольких поколений.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь БРСМ:

Надевая вышиванку, мы, жители Беларуси, связываем себя с поколениями других белорусов, которые мечтали о светлой, мирной и красивой Беларуси. И сегодня она у нас есть. И наша задача, сегодняшнего поколения – все это приумножить.

День вышиванки в нашей стране проходит уже пятый год. Белорусы считают своим долгом сохранить уникальное рукотворное культурное наследие.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Вышиванка делалась из льняной ткани. То есть льняная ткань – это, вообще, я считаю, символ Беларуси. И лен, кроме чистоты, экологичности, как говорится, еще и транслирует то, что это васильки, это открытое небо, пространство.

Белорусские спортсмены, как никто другой, знают, что свои национальные обереги помогают в покорении высоких вершин. Орнамент придает им уверенности и силы на крупных международных соревнованиях.

Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:

Белорусский орнамент является частью любой белорусской экипировки белорусского спортсмена. И каждый раз, когда наши спортсмены приезжают на международные соревнования и звучит национальный гимн Беларуси, поднимается флаг, спортсмены испытывают гордость. А это уже Витебск. Здесь сегодня тоже надели модные вышиванки.

Готовились два дня, шили специально ребенку наряд. Очень рады.