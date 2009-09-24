Голливуд снимает фильм о кукле Барби

Компания Mattel, выпускающая самую знаменитую куклу в мире, и киностудия Universal Pictures заключили соглашение о совместной работе над полнометражным фильмом об этой игрушке.

Это событие является действительно занимательным для киноиндустрии, так как голливудские студии, ранее неоднократно обращавшиеся к Mattel за разрешением на съемки такой картины, неизменно получали отказ. Mattel всегда очень защищала свою игрушку, которая приносила компании миллиарды долларов, и не хотела, чтобы хоть что-то бросало тень на ее облик. В связи с этим съемки фильма будут курироваться ответственными за Барби менеджерами.

Продюсером проекта назначен Лоуренс Марк, который работал над такими фильмами, как «Джерри Магвайер» и «Джули и Джулия». Пока неизвестно, в каком именно виде Барби, полное имя которой Барбара Миллисент Робертс, предстанет в картине. За свою долгую жизнь она успела перепробовать более 120 профессий: побывать пилотом, армейским офицером, гонщицей и даже астронавтом. Однако, как отмечает глава Universal Марк Шмугер, фильм обязательно будет семейным.

В этом году знаменитая кукла отметила свой 50-летний юбилей: впервые она была представлена миру на Нью-Йоркской ярмарке игрушек 9 марта 1959 года. Стоила кукла $3, наряды для нее продавались по цене от $1 до $5. Ее черты и фигура были списаны с Мэрилин Монро, Риты Хэйуорт и Элизабет Тэйлор. Создательницей куклы считается Рут Хэндлер, которая дала новой игрушке имя своей дочери, передает БЕЛТА.