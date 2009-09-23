Корреспондент СТВ в одной сцене с Федором Бондарчуком

Наш дежурный по городу Татьяна Кибалко снялась на одной площадке со своим кумиром Фёдором Бондарчуком.

Минск превратился в главную декорацию для съёмки российского боевика «Пирамида».

Строить финансовые пирамиды в Минске решили неслучайно. Именно здесь нашли антураж в стиле начала 90-х.

Чтобы скрыться от папарацци, места съёмок засекретили. В ответ мы решили наступить на след гастролирующему каравану на колёсах. По сценарию, в острой сцене с журналистами, именно нас и не хватало. В мгновение ока роль была утверждена.

Вот так я превратилась в корреспондента 94 года. Вот уж никогда бы не подумала, что буду бегать за Фёдором Бондарчуком. И уж, тем более, с криком «Прокомментируйте ситуацию в МегаВАЗ–банке».