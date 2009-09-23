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Корреспондент СТВ в одной сцене с Федором Бондарчуком

23 сентября 2009 17:56
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Наш дежурный по городу Татьяна Кибалко снялась на одной площадке со своим кумиром Фёдором Бондарчуком.

Минск превратился в главную декорацию для съёмки российского боевика «Пирамида».

Строить финансовые пирамиды в Минске решили неслучайно. Именно здесь нашли антураж в стиле начала 90-х.

Фёдор Бондарчук в Минске Пирамида

Фёдор Бондарчук в Минске Пирамида

Чтобы скрыться от  папарацци,  места съёмок засекретили. В ответ мы решили наступить на след гастролирующему каравану на колёсах. По сценарию, в  острой  сцене с журналистами, именно нас и не хватало. В  мгновение ока роль была утверждена.

Фёдор Бондарчук в Минске Пирамида

Фёдор Бондарчук в Минске Пирамида

Вот так я превратилась в корреспондента 94 года. Вот уж никогда бы не подумала, что буду  бегать за Фёдором Бондарчуком. И уж,  тем более, с криком «Прокомментируйте  ситуацию в МегаВАЗ–банке».

Фёдор Бондарчук в Минске Пирамида

Фёдор Бондарчук в Минске Пирамида

Фёдор Бондарчук в Минске Пирамида
# Культура # Фотофакт

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