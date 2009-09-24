В октябре выйдет первый посмертный сингл Майкла Джексона

12 октября поступит в продажу новая песня Майкла Джексона «Вот и все» (This Is It), которая станет первой посмертной композицией певца.

Название This Is It! должен был носить гастрольный тур Джексона, начать который планировалось в середине июля 2009 года. Видеозаписи репетиций, проводившихся в преддверии тура, станут основой для документального фильма This Is It!, премьера которого назначена на 28 октября.

После скоропостижной смерти Джексона промоутеры тура This Is It! объявляли, что во время репетиций были сделаны и аудиозаписи, которых, по их словам, хватит «на два живых альбома».

Приблизительно в это же время выйдет новый альбом Джексона, состоящий из двух дисков. Первый из них будет содержать все основные хиты певца в таком виде, в котором они выходили раньше. На другом диске будут ранее не изданные композиции короля поп-музыки, сообщает Newsru.com.