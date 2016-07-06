Плетение венков, прыжки через костер и массовое исполнение «Купалинки»: под Минском отмечают Купалье

Новости Беларуси. В Беларуси готовятся к встрече купальской ночи. Традиционно во всех регионах страны будут жечь костры, спускать на воду венки и, конечно же, искать цветок счастья – «Папараць-кветку». Так, под Минском праздник уже начался.

Около часа назад начала царить какая-то таинственная атмосфера. Русалок, правда, в кристальной воде, деревья, пережигающиеся с места на место, животных, ведущих между собой беседу, мы пока не наблюдали. Но то ли еще будет. Зато повсюду Купалинки и Купалиши. Кстати, сегодня ночью выберут лучших из них. И наверняка не последнее дело будет за нарядом.

Обязательным атрибутом сегодня в гардеробе каждой девушки должен быть венок. Он считаются оберегом от сглаза и нечистой силы. Испокон веков плести их принято из Ивана-да-Марьи. А вот о чем думать в этот момент и что делать с украшением после?

Виолетта Мордас, мастер по плетению венков:

Когда мы запускаем венок на воду, то желательно загадать какое-то желание, то, чего вы хотите больше всего. Если венок отплывет от берега и не вернется, значит ваше желание исполнится.

Слово «купало» переводится как «горячее существо» – это нечто «огненное», «горящее», «кипящее гневом».

Что за Купалье без костра? Жечь его, правда, будут чуть позже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алеся Кокошникова, организатор праздника:

Почти уже к завершению нашей программы мы готовы поставить рекорд Беларуси по самому массовому исполнению «Купалинки».

И, конечно, уже глубокой ночью все пойдут искать «Папараць-кветку». Говорят, что нашедший цветочек этот наделен будет силой невероятной: сможет и с животными разговаривать, и русалок видеть.