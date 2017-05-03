Иконы XVIII-XX веков: более 150 уникальных экспонатов представлены на выставке «Святые жены» в Бресте

Новости Беларуси. 150 ценных, в том числе и редких икон представили на выставке «Святые жены» в Бресте. На протяжении двух лет реставраторы работали над их восстановлением и описанием. Произведения искусства XVIII-XX веков выставили на суд публики в Музее спасенных художественных ценностей. Среди них есть и те, что написаны на Святой горе Афон, отдельным комплексом представлены и иконы русских святых жен, а также образы в технике расписной эмали и медного литья. Большую часть икон посетители увидят впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.