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Иконы XVIII-XX веков: более 150 уникальных экспонатов представлены на выставке «Святые жены» в Бресте

03 мая 2017 06:01
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Новости Беларуси. 150 ценных, в том числе и редких икон представили на выставке «Святые жены» в Бресте. На протяжении двух лет реставраторы работали над их восстановлением и описанием. Произведения искусства XVIII-XX веков выставили на суд публики в Музее спасенных художественных ценностей. Среди них есть и те, что написаны на Святой горе Афон, отдельным комплексом представлены и иконы русских святых жен, а также образы в технике расписной эмали и медного литья. Большую часть икон посетители увидят впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иконы XVIII-XX веков: более 150 уникальных экспонатов представлены на выставке «Святые жены» в Бресте-1

Елена Куприянюк, ведущий научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея:
Произведена реставрация почти всех икон, сделаны научные описания и даже открытия. Найти святых жен на иконах очень тяжело, отдельно изображенных, поэтому мы как драгоценный бисер искали этих святых жен среди избранных святых. И вот более 50 имен здесь представлены.

Иконы выставки «Святые жены» поступали в фонды, а потом и в музей Брестской таможни еще с 70-х годов. Уникальную выставку можно будет увидеть до конца лета.

# Культура # Выставки # Выставки в Беларуси и мире # Елена Куприянюк

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