Уникальные очерки о Франциске Скорины: книгу о первопечатнике презентуют 3 мая в Национальной библиотеке

Новости Беларуси. Эксклюзив спустя столетия. В Национальной библиотеке 3 мая презентуют книгу «Франциск Скорина. Из славного города Полоцка». В издании представлены уникальные очерки о белорусском первопечатнике. Их авторы – писатели, ученые, сотрудники библиотек, журналисты.

Собранные вместе труды создают целостный образ национального героя. Оформителем книги выступил Всеволод Свентоховский. На презентации также покажут анимационный фильм, посвященный Скорине и современности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.