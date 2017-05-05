Фильм «Каин»: история трех братьев вызвала неоднозначную реакцию зрителей

Новости Беларуси. В Минске прошло общественное обсуждение фильма «Каин». Психологическая драма снята по библейским мотивам, в основе сюжета – тема покаяния и прощения. Фильм белорусского режиссера вызвал неоднозначную реакцию у критиков и у зрителей. Но уж точно никого не оставил равнодушным.

Богдан Швайбович, актер:

Если в целом говорить о кино, то тут история трех братьев. Двое возненавидели друг друга по определенным причинам, а третий просто за этим наблюдал и пытался их как-то примирить.