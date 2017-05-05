Фильм «Каин»: история трех братьев вызвала неоднозначную реакцию зрителей
Новости Беларуси. В Минске прошло общественное обсуждение фильма «Каин». Психологическая драма снята по библейским мотивам, в основе сюжета – тема покаяния и прощения.
Фильм белорусского режиссера вызвал неоднозначную реакцию у критиков и у зрителей.
Но уж точно никого не оставил равнодушным.
Богдан Швайбович, актер:
Если в целом говорить о кино, то тут история трех братьев. Двое возненавидели друг друга по определенным причинам, а третий просто за этим наблюдал и пытался их как-то примирить.
Съемки длились почти 9 лет.
Это первый полнометражный фильм, который режиссер создал без большого бюджета. Максим Носов выступал в роли оператора и сценариста, самостоятельно монтировал фильм и создавал графику и костюмы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.