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Фестиваль «Vulica Brazil-2017» пройдет с 17 августа по 3 сентября

22 июня 2017 19:40
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Новости Беларуси. Как будет выглядеть Октябрьская улица? Узнавали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оксана Семашко, СТВ:
Не жалея красок! В Минске будут пейзажную аллею на улице Октябрьской.

Вскоре здесь может появиться пешеходная зона со скамейками и беседками, а также парковки для велосипедов.

Вдоль улицы – энергоэффективные светильники, места для раздельного сбора мусора и экологические уголки с зелеными насаждениями. Кроме того, уличным художникам готовы предоставить в качестве полотен немало зданий.

А сам фестиваль стрит-арта в 2017 году пройдет с 17 августа по 3 сентября.

Фестиваль «Vulica Brazil-2017» пройдет с 17 августа по 3 сентября-1

Данило Теофило Коста, советник атташе по культуре посольства Федеративной Республики Бразилия в Республике Беларусь:
Мы снова приглашаем бразильских художников сюда, чтобы вместе с белорусскими художниками они создали что-то новое для города.

Мила Котка, продюсер фестиваля «Vulica Brazil»:
Мы будзем два тыдні маляваць розныя сцены ў горазде.

Будзем будаваць мэблю на вуліцы Кастрычніцкай.

# Культура # Граффити # Фотофакт # Оксана Семашко # Мила Котка

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