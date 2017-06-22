Фестиваль «Vulica Brazil-2017» пройдет с 17 августа по 3 сентября

Новости Беларуси. Как будет выглядеть Октябрьская улица? Узнавали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Оксана Семашко, СТВ:
Не жалея красок! В Минске будут пейзажную аллею на улице Октябрьской.
Вскоре здесь может появиться пешеходная зона со скамейками и беседками, а также парковки для велосипедов.
Вдоль улицы – энергоэффективные светильники, места для раздельного сбора мусора и экологические уголки с зелеными насаждениями. Кроме того, уличным художникам готовы предоставить в качестве полотен немало зданий.
А сам фестиваль стрит-арта в 2017 году пройдет с 17 августа по 3 сентября.