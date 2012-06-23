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Выставочный проект «1812 год. Война и мир» открылся в Музее истории Великой Отечественной войны

23 июня 2012 13:25
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Новости Беларуси. Война глазами очевидца. В Музее истории Великой Отечественной открылся выставочный проект «1812 год. Война и мир». На выставке представлено около 200 литографий и гравюр середины XIX – начала XX вв.

Также вниманию посетителей предложены почтовые открытки и их увеличенные копии. На них изображены памятники погибшим воинам, репродукции картин известных художников и памятные места боев.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялась презентация издательских проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Азаронок, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Подлинными музейным предметами, многие из которых можно отнести к шедеврам, уникальным музейным предметам, мы окунаем посетителя в ту среду, мы показываем героизм русского воинства, в том числе и нас, белорусов.
Безусловно, хранение исторической памяти, ратной славы всех воин входит в наши функции. Мы рады эти функции выполнять.

# Выставки # Выставки в Минске # Музей истории Великой Отечественной войны

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