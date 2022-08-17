Фестиваль «Молодёжь – за Союзное государство» пройдёт впервые с 2019 года. Сколько конкурсантов от Беларуси?

Фестиваль «Молодежь – за Союзное государство» возвращается. Впервые с 2019 года дни праздничного единства пройдут в Смоленске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках фестивальной недели состоится уже традиционный конкурс исполнителей молодежной песни. 17 августа в Минске завершился отборочный тур. Из 17 конкурсантов со всех регионов Беларуси выбрали восемь лучших, именно они будут представлять нашу страну. В целом участниками фестиваля станут 300 исполнителей, но с учетом зрителей праздник охватит аудиторию в 15 тысяч человек.

Александр Должевский, художественный руководитель – координатор участников фестиваля от Беларуси:

Очень важно, что Парламентское собрание союза Беларуси и России приняло такое решение: в текущем году вновь провести этот масштабный образовательный, грандиозный молодежный форум, основная задача которого – это укрепление дружбы между молодежью России и Беларуси. И, конечно же, это поиск одаренной, талантливой молодежи, которая будет направлять свое творчество, свои успехи и достижения на укрепление могущества наших стран – как России, так и Беларуси. А значит, в целом и Союзного государства.

Сегодня в Театре эстрады, где проходили отборочные туры, звучали непохожие друг на друга композиции. Молодые исполнители порадовали жюри, в том числе тематикой. Это жизнеутверждающие и лиричные песни, а также бессмертная классика в авторской обработке и видоизмененный фольклор. Часто выбор конкурсантов падал на белорусскоязычные композиции.

Ольга Булай, конкурсант:

Я беларускую мову люблю с самого детства. Когда поступала во все учебные заведения, всегда сдавала белорусский язык. Действительно, очень мало артистов поют на белорусском, и я решила от себя вносить. У меня даже первая авторская песня на белорусском языке, люблю наш родной язык, нужно обязательно исполнять песни на своем родном языке.

Илья Прокопович, конкурсант:

Нам очень важно сотрудничать с русскими ребятами, им важно с нами, потому что мы хоть и похожи, но есть много моментов, которые мы бы друг у друга перенимали. Поэтому не только с точки зрения патриотизма, но и взаимодействия, улучшения качества артистов, взаимодействий между структурными особенностями шоу-бизнеса.