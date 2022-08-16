«С 19 лет я постоянно на сцене». Интервью с белорусским певцов Тимуром Пряхиным

Наверное, у каждого из нас бывали моменты, когда услышал песню, и она звучит внутри весь день, а то и больше, пока не выучишь наизусть. У нашего гостя все композиции такие. Напевать их можно с удовольствием весь день. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Тимур Пряхин, певец. Как музыкальное творчество пришло в жизнь певца? Ольга Войтенкова, ведущая:

У всех детей первое слово – «мама». Вы, наверное, запели первым делом. Расскажите, как музыка появилась в вашей жизни? Какое место она занимает сейчас?

Тимур Пряхин, певец:

Дело в том, что я учился в музыкальной школе. Первые стихи начал писать с 9 лет. А уже чуть позже, когда отучился, в 11 классе начал писать музыку. С 19 лет я постоянно на сцене. Дмитрий Потапович, ведущий:

Сколько на вашем счету записанных композиций? Мы знаем, что вы сами пишете стихи и музыку. Откуда появляется вдохновение? Тимур Пряхин:

Вдохновение появляется по-разному. Бывает, просто ты где-то едешь, находишься, приходят какие-то идеи мелодий, стихов. А бывает просто надо. Садишься, в процессе тебя что-то такое посещает. Дмитрий Потапович:

Бывает такое, что надо атмосферу создать? Тимур Пряхин:

Люди творческие очень эмоциональные, конечно, эмоциональное событие тебя побуждает… Ольга Войтенкова:

Больше хорошее или плохое?

Тимур Пряхин:

По-разному. Музыкальный материал приходит в самых неожиданных местах. Бывает, едешь где-то в дороге, в пути, начинаешь что-то написывать. Люди смотрят на тебя и думают, что человек конспектирует что-то, а ты на самом деле пишешь новый хит. Как музыканту выбрать свое направление? Ольга Войтенкова:

Какое направление вы выбрали за основу? Тимур Пряхин:

Начинал я с хип-хопа, рэпа. Очень это все длилось у меня, альбом больше в R&B стилистике первый вышел. Дальше более тесно становилось в этих рамках, теперь я использую практически все жанры. Все что душе угодно, главное – чтобы это нравилось публике, зрителю. Я ориентируюсь на то, чтобы люди себя на концертах хорошо чувствовали, чтобы они могли потанцевать, попеть. Может, что-то и для души. В основном сейчас я пишу в ЕDM (электронная танцевальная музыка), смешиваю с поп и добавляю какие-то другие жанры. Нужно ли ориентироваться на творчество зарубежных исполнителей? Ольга Войтенкова:

Ориентируетесь на творчество зарубежных исполнителей? Может, кто-то вас особенно вдохновляет? Тимур Пряхин:

Я слушаю разную музыку. У меня довольно специфический музыкальный вкус, он связан в основном с профессией. Я слушаю абсолютно всех, но дозированно. Меня интересует исключительно техническая сторона. А когда отдыхаю, то слушаю, как и все, хиты.

Дмитрий Потапович:

Мы знаем, что вы на «Славянском базаре» представили новую композицию «Ворвалась в топ». Как она создавалась? Какая идея? Есть ли какие-то отзывы? Тимур Пряхин:

«Ворвалась в топ» – это песня в основном для социальных сетей. На современном языке о вечном. Песня для танцпола, чтобы хорошо потанцевать, для хорошего настроения, для утра. Создавалась она быстро и легко. Идея сама пришла. Было очень модно писать: хочу попасть в рекомендации, в реки, в топ. Почему же не сказать так о любви? Когда все остальное теряет для тебя смысл, человек врывается в твою жизнь, в твой топ, в топ твоего сердца. Дмитрий Потапович:

Что насчет музыкального клипа? Есть идеи?