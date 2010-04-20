Павел Кореневский: Были попытки отменить «Телевершину»

В гостях у программы «Личный интерес» сопредседатели жюри VI Национального телевизионного конкурса «Телевершина» заместитель министра информации Республики Беларусь Александр Слободчук и Александр Ефремов, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь.

Павел Кореневский:

Были такие попытки отменить «Телевершину», но, тем не менее, она проходит. Что можно сказать скептикам, которые негативно относились к самому конкурсу?

Александр Слободчук:

Действительно, после того, как мы провели пятый юбилей «Телевершины», были дискуссии относительно того, как строить работу, хватает ли непосредственно проектов каждый год по всем номинациям, и, честно признаюсь, что большинство экспертов, которые на протяжении прошлого года уже подходили к мысли о проведении «Телевершины» где-то раз в два года, некоторые даже предлагали раз в три года, или объединить с «Золотой литерой» и сделать такой национальный конкурс. Но мы пока условились о том, что в этом году мы проводим «Телевершину» и, честно признаюсь, мы не ошиблись, потому что на VI «Телевершину» подано 245 работ по 21 номинации. Благодаря отборочной группе работа проходила тщательно. Для нас, членов жюри, было выделено на базе стандартов классического подхода, по всем параметрам, по контенту, дизайну и так далее, 98 работ. И члены жюри на базе 98 работ высказали свои взгляды, дали оценки по десятибальной системе. Голосование проходило тайно, и нам есть, что показать на VI-й «Телевершине».

Павел Кореневский:

Какие тенденции этой «Телевершины», и по поводу каких номинаций жюри спорили больше всего или, наоборот, в каких-то номинациях жюри были единогласны?

Александр Ефремов:

Сейчас я определяю телевидение как удивительно интересного, достаточно мудрого, не всегда, правда, с моей точки зрения, собеседника, с которым по-настоящему интересно. Он мне многое открывает, многое показывает сейчас и показывает иногда те вещи, о которых я просто не имел представления, он меня учит чему-то. Я с огромным интересом смотрел исторические программы, которые говорят о прошлом Беларуси с таким достоинством, мудростью, уважением. Они рассказывают о таких глубоких, эмоциональных, художественных вещах — исторически верных. Что меня особенно радует, это то, что телевидение становится гораздо энергичнее, очень много появилось молодых людей — заинтересованных, профессиональных, хорошо говорящих, которые, действительно, подготовлены к серьезному и очень значительному разговору. По поводу споров в номинациях. Может быть, это не очень хорошо, но мне это нравится. В жюри очень профессиональные люди, у которых нет предубеждений по поводу той или иной трактовки темы, того или иного взгляда на событие. Факт, но у них у всех есть критерии, достаточно и требовательные, и высокие критерии и уважительное отношение к профессионализму.

Павел Кореневский:

На «Телевершине» принимают участие и работы районных телестудий, школы, и даже деревни, и работы национальных телеканалов. Тенденция — за последние несколько лет у нас появились уже три номинации, которые посвящены регионам. В этом году у нас появилась номинация «Лучший продюсер» и уже второй раз — телефонное зрительское голосование на приз зрительских симпатий.

Александр Слободчук:

Мы взрослеем вместе с «Телевершиной», и это очень заметно. Мы видим, насколько региональное телевидение подтягивается к национальному по формату, по качеству, по объему, по насыщенности, по кадровому потенциалу. По медиастудийным возможностям национальных каналов, у них намного все это шире и более могучее. Но нас очень радует, что региональные телестудии более креативны, у них кипит мысль телевизионная, у них кипит ноу-хау.

Павел Кореневский:

Какие из работ вы отметите?

Александр Ефремов:

Документальная картина лидской студии произвела на всех серьезное, какое-то мощное, глубокое впечатление. Я не скажу, какое место заняла эта работа, но хочу сказать, чтопроблемы у региональных телестудий серьезные, есть проблемы технической оснащенности, специалистов. Но, знаете, я побывал на студии в Лиде, там прекрасные ребята. Они горят, они хотят делать, желание есть, энергия. И тот фильм, который они представили, абсолютно конкурентноспособен с продукцией не только наших центральных каналов. Я уверен, что то телевидение, которому мы хотим подражать, я не хочу называть конкретно кого-то, но самого высокого класса телевидение.

Александр Слободчук:

Это Мозырь, Поставы, Витебск, Брест. Развиваются великолепно, и именно с позиции контента, я бы так образно сказал, с позиции телевизионной идеи.

Павел Кореневский:

В этом году телеканал СТВ является организатором «Телевершины», ставит и сценографию, и саму церемонию. Отмечу несколько уникальных вещей. Мы решили отойти от классической схемы — вручили, попели... В этот раз будет только три номера, но они очень уникальные. Во-первых, зрители, пришедшие на «Телевершину», впервые увидят концертное выступление наших участников «Евровидения» - группу «3+2», а во-вторых, мы собрали всех наших звезд, певцов, телеведущих в одном номере — попурри всех телевизионных песен, которые звучат в телеформатах, в телепрограммах. И Лариса Грибалева, и Дядя Ваня, и Вера Полякова, и Ольга Плотникова, и Саша Немо... Весь свет нашего телеэфира и эстрады будет в одном номере, и, конечно, Президентский оркестр под управлением Виктора Бабарыкина. Георгий Колдун и Петр Елфимов вживую исполнят гимн «Телевершины». На ваш взгляд, какой должна быть церемония, какой вы ее видите и какой она должна быть завтра?

Александр Слободчук:

Она должна быть красивой и достойной. Это своего рода праздник, когда мы все вместе собираемся, подводим итоги и показываем свой потенциал за последнее время, нам есть, что показать. Честно скажу, мне приятно это слышать также от наших членов жюри. Кстати, у нас новый состав жюри, в который теперь входят руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии, президент Академии российского телевидения Михаил Швыдкой, председатель Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин и председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства Игорь Угольников. Мы их тоже не отделяем от себя, потому что представительства работают на территории Республики Беларусь, очень хорошая работа.

Павел Кореневский:

Это говорит о том, что уровень «Телевершины» доходит до международного, и для других стран в следующем году чем не идея.

Александр Слободчук:

Это первые ласточки, нам надо еще больше расширяться.