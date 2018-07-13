Вручение специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Репортаж СТВ

Новости Беларуси. «Славянский базар» вот уже 27 лет на сцене Летнего амфитеатра открывает новые имена и собирает целое созвездие артистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это фестиваль с большими традициями. Одна из них – специальная награда Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию». 12 июля Александр Лукашенко вручил ее народной артистке Казахстана Розе Рымбаевой на церемонии открытия фестиваля.

Подробности в видеоматериале Евгения Пустового.