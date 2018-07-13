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Вручение специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Репортаж СТВ

13 июля 2018 20:14
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Новости Беларуси. «Славянский базар» вот уже 27 лет на сцене Летнего амфитеатра открывает новые имена и собирает целое созвездие артистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вручение специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Репортаж СТВ-1

Это фестиваль с большими традициями. Одна из них – специальная награда Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию». 12 июля Александр Лукашенко вручил ее народной артистке Казахстана Розе Рымбаевой на церемонии открытия фестиваля.

Подробности в видеоматериале Евгения Пустового.

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Фотофакт

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