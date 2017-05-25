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Память оставил, как надо любить свою землю, родину, как этим дорожить: 100 лет со дня смерти Максима Богдановича

25 мая 2017 13:34
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Новости Беларуси. Ровно 100 лет назад не стало классика белорусской литературы Максима Богдановича. Один из самых любимых авторов и век спустя в сердцах белорусов. 25 мая у памятника поэту собрались поклонники его творчества, а к подножию постамента легли живые цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Невероятный талант и трагическая судьба. Максим Богданович ушел из жизни слишком рано. Его сердце остановилось в Крыму, когда поэту было всего 25, однако он оставил после себя огромное литературное наследие. Стихи Максима Богдановича по праву считаются достижением всей европейской поэзии начала XX века.

Память оставил, как надо любить свою землю, родину, как этим дорожить: 100 лет со дня смерти Максима Богдановича-1

Ольга Дашковская, внучатая племянница Максима Богдановича:
Память оставил, как надо любить свою землю, свою родину, как этим дорожить. Мне чисто по-человечески жалко как родного человека, как близкого, может быть, человека, не только как поэта, что судьба его такая короткая, трагическая.

Память оставил, как надо любить свою землю, родину, как этим дорожить: 100 лет со дня смерти Максима Богдановича-4

Дмитрий Яцкевич, директор Государственного музея истории Белорусской литературы:
У душы носім с сабой Багдановіча заўсёды, памяць пра яго. І тое, што робіцца па ўшанаванню памяці Максіма Адамовіча ў нас у краіне, безумоўна, заслугоўвае не проста павагі, а пераймання вопыта ў якасці другіх знакамітых асоб, пісьменнікаў, у тым ліку і за межамі.

Также по поэту 25 мая отслужили панихиду. Она прошла в соборе Святых Петра и Павла в Минске.

# Культура # Белорусские писатели # Дмитрий Яцкевич

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