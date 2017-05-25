Память оставил, как надо любить свою землю, родину, как этим дорожить: 100 лет со дня смерти Максима Богдановича

Новости Беларуси. Ровно 100 лет назад не стало классика белорусской литературы Максима Богдановича. Один из самых любимых авторов и век спустя в сердцах белорусов. 25 мая у памятника поэту собрались поклонники его творчества, а к подножию постамента легли живые цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Невероятный талант и трагическая судьба. Максим Богданович ушел из жизни слишком рано. Его сердце остановилось в Крыму, когда поэту было всего 25, однако он оставил после себя огромное литературное наследие. Стихи Максима Богдановича по праву считаются достижением всей европейской поэзии начала XX века.