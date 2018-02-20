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Святая Валентина Минская. «Ей был дан свыше духовный дар: видеть душу каждого человека насквозь»

20 февраля 2018 07:55
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Недалеко от Дзержинска близ Станьковского водоема в живописном уголке расположена церковь Святого Николая. 

Святая Валентина Минская. «Ей был дан свыше духовный дар: видеть душу каждого человека насквозь»-1

Олег Маслиев, главный архитектор, автор проекта реставрации храма Святого Николая Чудотворца в Станьково:  
Первым священником в Станьковском храме был Николай Трусковский. В 1883 году сюда приехал служить благочинный протоиерей Феодор Чернявский. В 1888 году (по некоторым данным, в 1886 году), у него родилась третяя дочка, нарекли ее именем Валентина и крестили в этой церкви. 

Святая Валентина Минская. «Ей был дан свыше духовный дар: видеть душу каждого человека насквозь»-4

Валентина с самого детства участвовала в богослужениях. Была набожным ребенком, за что родители и прозвали ее «молитвенницей». Маленькая Валентина часто оставалась в церкви после службы и находилась там до последней потухшей свечи.  

Святая Валентина Минская. «Ей был дан свыше духовный дар: видеть душу каждого человека насквозь»-7

Олег Маслиев:
С ранних лет она даже помогала вести уроки в воскресной школе. Бывали случаи, когда Валентина заменяла своего отца, преподавая либо грамматику, либо Закон Божий. Когда отец уезжал по делам в Минскую епархию. 

В отрочестве Валентина с родителями уплыла в Кронштадт. По дороге туда произошел очень интересный случай. 

Святая Валентина Минская. «Ей был дан свыше духовный дар: видеть душу каждого человека насквозь»-10

Олег Маслиев: 
Судно, на котором плыла Валентина с родителями, должно было потерпеть крушение, столкнувшись с другим кораблем. Валентине было явление святого Пантелеймона, который сказал ей: стань в корме и молись. И пока все взрослые, можно сказать, паниковали, Валентина спокойно стояла в корме корабля и молилась о том, чтобы судна не столкнулись. Суда разошлись буквально в нескольких сантиметрах друг от друга. 

Святая Валентина Минская. «Ей был дан свыше духовный дар: видеть душу каждого человека насквозь»-13

 

Эту историю передавали из уст в уста и уже тогда девочке пророчили стать в будущем монахиней. При жизни Валентина Федоровна испытала много горестей: похоронила мужа и отца, перенесла расстрел последнего духовенства в Минске. После долгих переживаний у нее отнялись ноги, и она слегла в постель. 

Олег Маслиев: 
Практически на протяжении 30 с лишним лет не вставала с кровати. Еще первые годы она имела возможность подниматься, впоследствии не поднималась и вовсе. Тем не менее, ей был дан свыше духовный дар: видеть душу каждого человека насквозь. И понимать его не только телесные какие-то болезни и проблемы, но и то, что привело непосредственно к этому с духовной точки зрения.  

Валентина могла предсказать судьбу не только отдельного человека, но и всего государства. Однажды в марте 1953 г. она произнесла такую фразу: «Черная птица летела над Москвой и упала». Никто не мог понять ее смысла, однако уже вечером весь Советский Союз услышал по радио о смерти Иосифа Сталина.   

Святая Валентина Минская. «Ей был дан свыше духовный дар: видеть душу каждого человека насквозь»-16

Олег Маслиев: 
Сейчас в Станьковском храме находятся личные вещи Святой блаженной Валентины Минской. Это платочек, это цветочки, которые она плела. Люди, которые сюда приезжают, это паломники, они, естественно, перед посещением могилки Святой Валентины, прикладываются к этим вещам, как к определенной святыни. 

Святая Валентина Минская. «Ей был дан свыше духовный дар: видеть душу каждого человека насквозь»-19

Вместе с этими вещами были найдены и рукописи Святой Валентины Минской. 

Светлана Сохань, прихожанка храма Святителя Николая Чудотворца в Станьково: 
Среди ее рукописей мы нашли стихотворение. И поскольку в разных тетрадках написан именно её рукой этот стих, мы (можем) думать о том, что, возможно, она сама его написала. 

Святая Валентина Минская. «Ей был дан свыше духовный дар: видеть душу каждого человека насквозь»-22

Последние свои годы матушка Валентина проживала в небольшой церковной сторожке в родной деревне Крысово. Сейчас тело усопшей покоится в нескольких сотнях метров от того места на старом кладбище. 

Святая Валентина Минская. «Ей был дан свыше духовный дар: видеть душу каждого человека насквозь»-25

Олег Маслиев: 
Умерла блаженная 6 февраля 1966 года, перед смертью она обратилась к людям с такими словами: «Я умру, приходите ко мне на могилу все как к живой. Я всем вам помогу». И вот с 1966 года люди непрерывным потоком идут к матушке Валентине. Уже в наше время, в 2006 году, синодом белорусской православной церкви и священным синодом русской православной церкви было принято решение о канонизации Валентины Федоровны Сулковской в чине блаженных в сане святых. Это стала первая блаженная женщина у нас на территории Беларуси и третья в русской православной церкви наравне с Матроной Московской и Ксенией Петербуржской. 

Святая Валентина Минская. «Ей был дан свыше духовный дар: видеть душу каждого человека насквозь»-28

Вот уже более пятидесяти лет могила матушки Валентины слышит молитвы, плач и слова благодарности. Ведь божье слово, которое несла святая, живет и по сей день. 

Светлана Сохань: 
Иль вы холодны как льдины,
Сердце ваше мир украл
Неужель напрасно сына
Бог на землю посылал.
Неужель его страданья
Вас не тронут никогда,
Где же слезы покаянья,
Неужель они вода.
Неужель так очерствело
Сердце ваше, как весь мир
Что вы цените лишь тело,
Постоянный ваш кумир.

Святая Валентина Минская. «Ей был дан свыше духовный дар: видеть душу каждого человека насквозь»-31

На этих святых землях в ее пророчества верили всегда. Безграничное великодушие блаженной и стремление помочь каждому оставили светлый след в истории. Сейчас в белорусской православной церкви стоит вопрос об открытии мощей святой Валентины Минской. Однако есть и противники  того, чтобы мощи были выставлены для поклонения. 

Святая Валентина Минская. «Ей был дан свыше духовный дар: видеть душу каждого человека насквозь»-34

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