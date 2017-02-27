Есть картины, которые висели у моих родителей, у моей бабушки: князь Матей Радзивилл на выставке личной коллекции семейных ценностей

Новости Беларуси. Уникальная коллекция рода Радзивиллов в Минске. Почти сотню экспонатов знатного рода к нам привез потомок магнатов – князь Матей Радзивилл. Живописные портреты, гравюры и литографии ХІХ века.

Есть в коллекции и настоящие реликвии – 4-сторонний слуцкий пояс длиной почти 4 метра и декоративная ткань маката, сделанная на слуцкой Радзивилловской мануфактуре. Чтобы вывезти их из Польши, владельцу понадобилось даже специальное разрешение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее называют Джульеттой белорусского средневековья, средневековой Еленой Прекрасной. Колоритный портрет одной из самых известных и самых загадочных женщин – Барбары Радзивилл – открывает выставку знаменитых королей без короны. И еще 98 экспонатов. Большая часть коллекции – наследие потомка магнатского рода, князя Матея Радзивилла.

Матей Радзивилл, наследник рода Радзивиллов:

Есть картины, которые висели у моих родителей, еще когда я был мальчиком, у моей бабушки и других родственников. Они для меня самые ценные. Но самый древний портрет – это портрет кардинала Ежи Радзивилла XVI века.

Собирать коллекцию семейных раритетов потомок рода Радзивиллов начал еще в 1990-х. На аукционах всего мира. И сегодня они хранятся в Польше, в варшавском доме пана Матея, который и сам сродни музею. А на выставке – лишь малая часть экспонатов редкой коллекции. Размещена она сразу в двух залах: в первой – собрание пана, во второй – самого Художественного. Добавляет и Национальная библиотека – редкие старопечатные книги и фотоальбом Радзивиллов.

Сергей Вечер, заместитель генерального директора Национального художественного музея Республики Беларусь:

Ёсць больш глабальная задума. Усю спадчыну Радзівілаў партрэтную, а такіх партрэтаў каля 800, абагуліць у адным выданні. Каб было пазначана, што ёсць у Беларусі, што ёсць у Літве, Украіне.

Среди шедевров – и те, что под знаком «особо ценно». Это четырехсторонний слуцкий пояс длиной почти 4 метра, единственная акварель в экспозиции кисти Юлианна Фалата и декоративная ткань маката, которой украшали интерьеры княжеских покоев. Особую ценность придает – сделано на слуцкой мануфактуре. На их вывоз из Польши владельцу понадобилось специальное разрешение минкульта.

Виктория Ходосок, СТВ:

Один из редких экспонатов – вот этот. Надгробный портрет едва ли не самой колоритной фигуры из рода Радзивиллов – Пане Коханку. Подобных портретов в Беларуси всего два. В свое время каждый саркофаг, а это около 70, в крипте в Несвиже украшали подобного рода раритеты.

А вот, пожалуй, самый значимый экспонат. Это копия семейного генеалогического древа. Каждые 10 лет Радзивиллы вносят новые данные в историю своего происхождения. Родословную 20 поколений княжеской фамилии они привезли в Минск специально как подарок Национальному художественному.